RİZE (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte çökertip adalete teslim ettikleri organize suç örgütü sayısının 619 olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, çeşitli programlar için geldiği Rize'de cuma namazı sonrası Hızır Avcı'nın cenaze namazına katıldı, ardından valiliği ziyaret etti. Yerlikaya, anı defterini imzaladıktan sonra Vali İhsan Selim Baydaş ile görüştü.



Belediye Başkanı Rahmi Metin'e de ziyarette bulunan Yerlikaya, TOKİ tarafından yapılan belediye bloklarını dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti İl Başkalığını ziyaret eden Yerlikaya, daha sonra AFAD İl Müdürlüğünde AFAD binası arkasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

AFAD Müdürlüğünde güvenlik toplantısına katılan Yerlikaya, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Huzuru" mottosuyla toplantılar yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:



"Biz Türkiye Yüzyılı'nda huzurla ilgili görev olarak huzurun yüzyılını ifade ediyoruz. Bu noktada başta terör örgütleri ile PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ, MLKP gibi terör örgütleri ile mücadele bizim olmazsa olmaz birinci görevimiz. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bütün hükümetlerinde olduğu gibi yine kararlılıkla, azimle, güvenlik birimlerimizle ülke içerisinde bizim görev alanımızda olduğu gibi ülke dışında da yine hakeza sınırımızın hemen ötesinde de Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbaratımızla da büyük bir uyum ve kararlılıkla çalışıyoruz."

Organize suç örgütleri ve "şehir eşkıyaları" ile mücadele ettiklerini anlatan Yerlikaya, uyuşturucu tacirleri, düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile mücadele ettiklerine işaret etti.

Suçun işlenmesini önlemek ve işlenen suçun en kısa sürede aydınlatılmasının temel vazife olduğuna değinen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Rize'deki tüm suç türleri ile bu kabine döneminde gelmiş olduğumuz noktayı tespit ettik ve kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayısı 2023 ile 2024'ü kıyasladığımızda yüzde 25 kadar azalmış. Yani dört suç işlenirken daha önce, bu suç sayısı üçe inmiş. Biz hemen aydınlatma oranlarına bakıyoruz. Aydınlatma oranları da kişilere karşı işlenen suçlarda Rize'de, yüzde 97'den yüzde 98,8'e çıkmış. Yani hemen hemen tüm olayları Rize'miz aydınlatmış. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yine geçen yılın ilk 6 ayı ile 2024'ün aynı periyottaki 1 Ocak-30 Haziran dönemini kıyasladığımız zaman ortalama yüzde 22 olay sayısının azaldığını görüyoruz. Aydınlatma oranı yüzde 91 çizgisine gelmiş."

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda Türkiye ortalamasının yüzde 75,6, Rize'de ise yüzde 91 olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Kişiye karşı işlenen suçlarda da Türkiye ortalamasının 2,5 puan önünde olduğunu görüyoruz. Bir örnek verelim, evden hırsızlık olayları Rize'de yine yılın ilk 6 ayını kıyasladığımızda yüzde 38 azalmış. 180 günde Rize'de evden hırsızlık olay sayısı 21. Bu 21 olay sayısının aydınlatma oranında rekor kıran arkadaşları tekrar tebrik ederiz. Yüzde 95'in üstünde hepsini yakalamışlar." ifadelerini kullandı.

Rize'de kişilere karşı suçların yüzde 16,4 düşürüldüğünün, aydınlatma oranında da yüzde 99'a ulaşıldığının altını çizen Yerlikaya, bu konuda vatandaşlardan olayların aydınlatılması için ciddi destek aldıklarını vurguladı.

- NARVAS Türkiye'nin tamamında uygulanıyor

Özellikle uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili 112 aracılığıyla gelen her türlü ihbarın özel bir yazılım programıyla kayda alındığını ve bunun da nakış gibi işlendiğini değerlendiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Şu anda İstanbul'da pilot çalışma olarak başlayan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) artık Türkiye'de emniyet ve jandarma bölgesinin tamamında uygulanıyor. Biz şunu istiyoruz. Yavrularımızı, vatandaşlarımızı hiç kimsenin zehirlemeye cesaret edemeyecek hale getirmekte kararlıyız ama bu noktada seferberlik ruhu ile hareket etmemiz lazım. Arz cephesinde İçişleri Bakanlığı biziz, biz mücadele ediyoruz. Büyük arzla, küçük arzla, baronundan kullanıcısına varıncaya kadar kararlıyız. Bu kabine döneminde 35 binin üzerinde tutuklama, 15 bine yakın adli kontrol. Yani toplam 50 bin bu noktada verilen mahkeme kararları var. Hep birlikte başardık. 131 ton bununla ilgili yakalanan uyuşturucu türleri var."

Uyuşturucu ile seferberlik ruhunun önemli olduğuna işaret eden Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş ihbarlarının önemini vurguladı.



- "Hiç kimse bizim milletimize, aziz milletimize şekil yapamaz."

Devletten ve milletten güçlü bir irade tanımadıklarını, vatandaşı rahatsız eden kim varsa gereğini yaptıklarını anlatan Yerlikaya, "Bugün itibarıyla uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel çökertip adalete teslim etmiş olduğumuz organize suç örgütü sayısı 619, devam eden de projelerimiz var. Adliyelerimiz ile beraber kararlıyız. Hiç kimse bizim milletimize, aziz milletimize şekil yapamaz. Buna müsaade edemeyiz." diye konuştu.



Toplantıya, Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer ilgililer katıldı.

