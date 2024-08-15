İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde düğün konvoyu yaparak trafiği engelleyen 5 kişi, Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı açıklamada bu tür saygısızca davranışlara karşı uyarıda bulunarak, benzer eylemler yapanların adalete teslim edileceğini belirtti.

Düğün konvoyu trafiği felç etti

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, İstanbul Küçükçekmece'de düğün konvoyu yapan bir grup, trafik akışını engelleyerek büyük bir kaosa yol açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın Sefaköy'de gerçekleştiğini ve konvoyu oluşturan Y.K, M.A, A.Ü, M.K. ve Ö.F.B. adlı kişilerin tespit edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmanın sonuçları

Gözaltına alınan şahıslara, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, saygısızca araç kullanmak, diğer araçların ilerleyişine engel olmak gibi birçok ihlalden trafik cezaları kesildi. Ayrıca, şahıslar Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesi uyarınca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçlamasıyla adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edilecekler.

Bakan Yerlikaya’dan keskin uyarı

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, düğün konvoyu yaparak trafiği engelleyenlere karşı kararlı olduklarını vurguladı. Bu tür saygısızca davranışların devam etmesi halinde, sorumluların bir bir tespit edilerek adalete teslim edileceğini belirtti. Yerlikaya, trafikte güvenliğin ve saygının en önemli öncelik olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.