Türkiye, Irak ile ilişkilerini güçlendirmek ve iki ülke arasındaki seyahatleri daha erişilebilir hale getirmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiyor. 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Irak vatandaşları Türkiye'yi vizesiz olarak ziyaret edebilecek.

Yeni düzenleme detayları

Türkiye ile Irak arasındaki bu yeni uygulama, iki ülke arasındaki ticaret ve turizmi teşvik etmeyi hedefliyor. 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Irak vatandaşları, Türkiye'yi vizesiz olarak ziyaret edebilecek. Bu düzenlemenin, aile ziyaretleri, kültürel etkileşimler ve ticaret fırsatlarını artırması bekleniyor.