Türkiye'nin en popüler bahis ve şans oyunu platformu İddaa'da yapılan son değişiklikler, bahis tutkunlarını yakından ilgilendiriyor. Demirören Holding iştiraki Şans Girişim Ortak Girişimi, minimum kupon bedelini artırarak ve maksimum kazanç sınırını belirleyerek kullanıcılarına önemli bir duyuru yaptı.

İddaa'dan yeni düzenleme: Minimum kupon bedeli 30 TL

30 Temmuz 2024 itibarıyla, İddaa'da minimum kupon bedeli 30 TL'ye çıkarıldı. Daha önce 20 TL olan bu tutarın artırılması, kullanıcılar arasında çeşitli tepkilere neden oldu. Şans Girişim Ortak Girişimi tarafından yapılan açıklamada, bu değişikliğin bahis oynama alışkanlıklarını ve kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyeceği belirtildi.

Maksimum kazanç sınırı: 7.500.000 TL

Yeni düzenleme sadece minimum kupon bedelini değil, aynı zamanda bir kupondan kazanılabilecek maksimum ikramiye tutarını da kapsıyor. Artık bir kuponla en fazla 7.500.000 TL kazanılabilecek. Bu sınır, büyük kazanç hedefleyen kullanıcılar için önemli bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

İddaa'nın sahibi kim?

Demirören Holding iştiraki olan Şans Girişim Ortak Girişimi, 28 Şubat 2019 tarihinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan 10 yıllık sözleşme ile Türkiye’nin ilk ve tek sabit ihtimalli spor tahmin oyunu olan iddaa markasının işletmesini devraldı. Şans Girişim Ortak Girişimi, dünyanın lider bahis ve şans oyunları altyapı tedarikçisi Scientific Games ile iş birliği yaparak oyuncularına hizmet veriyor.

Şans Girişim Ortak Girişimi'nin hizmet ağı

Türkiye genelinde 81 ilde yaklaşık 5.000 sabit bayi ve bu bayilere entegre olan bir elektronik platform olan iddaa.com üzerinden hizmet veren Şans Girişim Ortak Girişimi, ayrıca 6 adet elektronik bayi ile de oyuncularına ulaşmakta. Bu geniş hizmet ağı, iddaa severlerin oyunlara kolay erişimini sağlıyor.

Kullanıcılar ne düşünüyor?

İddaa'nın yeni düzenlemeleri, bahis tutkunları arasında çeşitli tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar, minimum kupon bedelinin artırılmasını bütçelerini zorlayacak bir adım olarak değerlendirirken, diğerleri ise maksimum kazanç sınırının belirlenmesini olumlu buluyor. İddaa'nın bu yeni düzenlemelerle birlikte kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği ise zamanla görülecek.