AK Parti, sosyal medya platformlarında artan dezenformasyon ve itibar suikastlarına karşı yeni bir düzenleme hazırlığında. 2022'de yürürlüğe giren “dezenformasyon yasası” yeterli bulunmadı ve bu nedenle yeni adımlar atılması planlanıyor.

AK Parti, sosyal medyanın toplumsal muhalefet için etkili bir kanal hâline gelmesinden rahatsız. Siyasî iktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre iktidar partisinin Strateji Kurulu Toplantısı'nda, sosyal medya platformlarında hızla yayılan yanlış bilgilerin toplum üzerindeki olumsuz etkileri tartışıldı.

Toplantıda, "yanlış bilgilerin doğru olanlardan katbekat daha hızlı yayıldığına" dikkat çekildi. AK Parti kurmayları, özellikle "yalan" haberlerin itibar suikastlarına ve toplumsal kaosa neden olduğuna inanıyor.

Toplantıda gündeme getirilen verilere göre, “yalan haberler” doğru bilgilerden 120 kat daha hızlı yayılıyor. Yalan bilgi binlerce kez görüntülenirken, doğru bilgi çok daha az ilgi görüyor. AK Parti, bu durumun toplumda ciddi sorunlara yol açtığını ve bilginin doğruluğunu kontrol etme mekanizmalarının zayıf kaldığını vurguladı.

AK Parti kurmayları, sosyal medyada bir “sanal yargı ve infaz sistemi” kurulduğunu belirterek, birçok kişinin bu platformlarda itibar kaybına uğradığını dile getirdi. Bu bağlamda, uzmanların da dahil olduğu yeni bir düzenleme çalışması yapılacağı kaydedildi.

2022 yılında yürürlüğe giren ve muhalefetin tepkilerine rağmen kabul edilen “dezenformasyon yasası”, bu konuda tam bir çözüm sağlamadı. Yasa kapsamında şimdiye kadar birçok gazeteci soruşturma geçirdi, bazıları ise gözaltına alınıp tutuklandı.

Ancak AK Parti, mevcut yasanın yetersiz kaldığını ve daha sıkı önlemler gerektiğini savunuyor.