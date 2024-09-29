ABD'nin California eyaletinin San Francisco kentinde ilk kez Türk festivali gerçekleştirildi.

Renkli gösteriler ve zengin kültür

Türk-Amerikan Derneği tarafından San Francisco'daki Embarcadero Plaza Meydanı'nda düzenlenen festival, yöresel Türk danslarının yanı sıra Tatar, Uygur ve Kazak danslarıyla renklendi. Katılımcılar, farklı kültürlerin buluşmasına tanıklık etmenin yanı sıra, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını deneyimleme fırsatı buldular.

Festival alanında kurulan stantlarda Türkiye'yi tanıtan çeşitli ürünler sergilendi. Ebru sanatı ve fotoğraflar da festivale katılanların ilgisini çekti.

Başkonsolos Kuzum: Türkiye'yi tanıtmak için çaba gösteriyoruz"

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, festivale katılan AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların ülkenin tanıtımı açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kuzum, "Bu festivalde Türk toplumunun yanı sıra, birçok yabancı katılımcının bulunması dikkat çekici. Burada yaşayan yabancılara ve farklı milletten insanlara Türkiye'yi tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Tamamen sivil bir girişimle gerçekleştirilen bu etkinliği çok değerli buluyorum. İlk olması açısından da önemli; umarım gelecekte geleneksel hale gelir" dedi.

Kuzum, festivale olan ilginin büyüklüğüne de dikkat çekerek, "Ülkemizin dünya üzerindeki yeri ve savunduğu değerlerle dikkat çekmesi, Türkiye'ye karşı büyük bir ilgi oluşturdu. Bunu görmek bir diplomat olarak beni oldukça mutlu ediyor" diye konuştu.