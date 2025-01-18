CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökçe Gökçen, Paşakapısı Cezaevi'nde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Silivri Cezaevi'ne nakledileceğini öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rıza Başkanımızın herkese selamı var. Pazartesi gününden bu yana soğuk havaya rağmen Beşiktaş Belediyesi önünde AKP karanlığına karşı direnen herkese teşekkür etti” ifadelerini kullandı.

“Silivri Cezaevi’ne naklediyorlar”

Çiftçi, daha sonra yaptığı paylaşımda da Akpolat'ın Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri'ye nakledeceği bilgisini aldıklarını açıkladı.

Çiftçi, “Biraz önce Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı tutulduğu Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri'ye nakledecekleri bilgisini aldık. Dört gün boyunca nezarethanede kötü şartlarda tutup, emniyette ifadesini almadan savcılığa sevk ettiler. Tutuklama kararının ardından önce Metris’e ardından Paşakapısı Cezaevi’ne götürdüler. Şimdi de dinlenme fırsatı dahi vermeden Silivri Cezaevi’ne naklediyorlar. İktidar, başından bu yana Rıza Akpolat’a yönelik organize bir caydırma politikası uyguluyor” dedi.