Galatasaray’ın eski yöneticisi ve NEF İnşaat'ın sahibi Erden Timur’un, ABD’nin New York şehrinde FBI tarafından gözaltına alındığı iddiası büyük yankı uyandırdı. Timur’un, New York Belediye Başkanı Eric Adams’a yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı öne sürüldü.

Haberlere göre, Timur’a sorgu sırasında Eric Adams ile ilgili sorular yöneltildiği ifade edildi. Ancak, kısa süreli gözaltının ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.