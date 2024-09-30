Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü özel bir etkinlikle kutlayarak, 100 Yaş Evleri'nde yaşayan bireylerle bir araya geldi. Etkinlikte, yaşlıların sosyal hayata katılımını artırmayı hedefleyen projelerinin devam edeceği duyuruldu.

Etkinlikte dolu dolu anlar

Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde düzenlenen kahvaltıda, yaşlılar birbirleriyle kaynaşarak keyifli anlar geçirdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinlikte yaptığı konuşmada, “100 yaş evlerimizin sayısını arttıracağız” dedi. 100 Yaş Evleri, 60 yaş üstü bireylerin sosyal yaşamlarını zenginleştirmek amacıyla çeşitli aktiviteler sunuyor. Sohbet, oyun, hobi çalışmaları gibi birçok etkinliğin düzenlendiği bu merkezler, yaşlı bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyor.

Aktif yaşlılar için farklı etkinlikler

100 Yaş Evi’nde üyeler, resim, ahşap, mozaik gibi hobi çalışmalarının yanı sıra teknoloji odasında da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Hafta içi her gün hizmet veren bu merkezde, sağlık personeli tarafından belirli günlerde üyelerin kan şekeri ve tansiyon ölçümleri de yapılıyor.

Üyelerden gelen yorumlar

100 Yaş Evi üyeleri, burada geçirdikleri zamanın kendilerine nasıl iyi geldiğini anlatıyor. Rabia Küçük, “100 yaş evi bizlerin rahat ettiği bir yer. Burada çok güzel etkinlikler var, İngilizce kursuna katılıyorum ve el işleri yapıyorum,” derken; Fevzi Besli, “100 yaş evinde açık öğretimi bitirdim. Buradaki bilgisayarlardan faydalanabiliyoruz,” dedi.

Hayriye Şahin, “Burada eski arkadaşlarımla görüşme imkanı buluyorum. 100 yaş evine gitmediğim günlerde kendimi eksik kalmış hissediyorum,” diye konuştu. Diğer üyeler de, bu merkezde kendilerini yalnız hissetmediklerini ve bir aile ortamında bulunduklarını ifade ettiler.

Başkan Aras: “Daha fazla sosyal politika üreteceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 100 Yaş Evleri’nin yalnızca yaşlılara değil, dezavantajlı vatandaşlara ve kadınlara yönelik de projeler geliştireceklerini belirtti. “Dalaman ve Kavaklıdere’de de 100 yaş evlerini hayata geçireceğiz,” diyerek, sosyal hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı.