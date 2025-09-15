İzmir Kültürpark’ta düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 29 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında 12 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Toplam 776 bin kişi fuarda ticaret, kültür, sanat ve eğlenceyi bir arada deneyimledi.

Onur konuğu Bosna Hersek

Bu yıl onur konuğu Bosna Hersek olan İEF, Tuzla, Stari Grad ve Centar belediyeleri başta olmak üzere birçok kurum ve kültürel temsilciliğe ev sahipliği yaptı. Fransa, Hindistan, Ukrayna, Kamboçya ve Fildişi Sahili de fuarda yer alarak uluslararası atmosferi güçlendirdi. B40 Kültürel ve Ekonomik İş Birliği Zirvesi kapsamında gelen üst düzey heyetler, İzmir’in diplomatik ve kültürel ağına katkı sağladı.

Çim konserleri

Fuar boyunca Çim Konserleri, on binlerce müzikseveri ağırladı. Candan Erçetin, Edis, Yıldız Tilbe, Ceza, Mustafa Sandal, Selda Bağcan, Derya Uluğ, Gripin ve Sertab Erener sahne aldı. Ancak Balçova’daki terör saldırısı nedeniyle Duman ve Mor ve Ötesi konserleri ile bazı eğlence etkinlikleri iptal edildi.

“Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı-Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sergisi” ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Sergi, bugüne dek görülmemiş 250 fotoğraf ve 226 kişisel eşya ile Atatürk’ün yaşamına dair önemli bilgiler sundu. Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri ise veri bilimi ve yapay zekayı sanatla buluşturan özgün çalışmalarıyla dikkat çekti.

Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi, Fırat Neziroğlu’nun “İzmir’i Özledim” sergisi ve Mehmet Nuri Göçen Vakfı Uluslararası Seramik Koleksiyonu’nu sanatseverlerle buluşturdu. Pakistan Pavyonu’nda ise İzmir Planlama Ajansı’nın “İz’in Peşinde Şehrin İçinde” sergisi yer aldı.

Kültürpark’ın dört bir yanı açık hava sahnesine dönüştü. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda tiyatro oyunları, stand-up gösterileri ve illüzyon şovları sahnelendi. Uluslararası sokak gösterileri ve sanatçı performansları büyük ilgi gördü. İlk kez açılan Yeme-İçme ve Etkinlik Alanı, ziyaretçilere festival havasında deneyim sundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mobil Çocuk Sahne’de “Kendini Arayan Zürafa” ve İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde “Soytarılar Okulu” isimli oyunları sahneleyerek çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.