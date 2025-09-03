Kültürpark Atlas Pavyonu’nda kapılarını açan iki büyük sergi, ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Folkart ve Folkart Gallery iş birliğiyle düzenlenen “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Mustafa Kemal Atatürk Sergisi ile dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve dünyada ilk kez İzmir’de görücüye çıkan “Makine Rüyaları: Ege” sergileri, ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Açılışın ardından her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Atlas Pavyonu’nun önünde uzun kuyruklar oluşuyor. İzmirliler, hem Atatürk’ün eşsiz mirasına tanıklık ediyor hem de yapay zekâ ve veri biliminin sanatla birleştiği dijital eserleri deneyimleme fırsatı buluyor.

Atatürk’ün daha önce görülmemiş eserleri sergileniyor

Küratörlüğünü Fahri Özdemir’in üstlendiği Atatürk sergisi, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunuyor.

Sergide, Atatürk’ün yaşamını ve liderlik sürecini anlatan 476 eser ve 250’den fazla fotoğraf yer alıyor. Daha önce hiç sergilenmemiş belgeler, Zübeyde Hanım’a ait mektuplar, Atatürk’ün kişisel eşyaları, kullandığı sağlık cihazları ve imzalı belgeler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sergi, 21 Aralık 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Refik Anadol’un eserleri İzmir’de büyüledi

Yeni medya sanatının öncülerinden Refik Anadol, İzmir Fuarı’na iki özel çalışmasıyla katıldı.

“Şifanın Algısı” adlı eser, ruh sağlığı tedavisi gören bireylerin beyin verilerini yapay zekâ ile görselleştirerek, izleyicilere empati ve farkındalık kazandıran bir deneyim sunuyor.

“Makine Rüyaları: Ege” ise Ege Denizi’nin çevresel verilerini dijital pigmentlerle sanatsal bir dile dönüştürerek, doğayla insan arasında duyusal bir bağ kuruyor.

“Makine Rüyaları: Ege”, dünyada ilk kez İzmir’de sanatseverlerle buluştu. Anadol’un sergisi 30 Eylül 2025 tarihine kadar gezilebilecek.

Ziyaretçilerden tam not

Sergileri gezen ziyaretçiler, hem Atatürk’ün mirasına hem de Refik Anadol’un dijital sanat eserlerine hayran kaldıklarını dile getirdi.

Mustafa Coşkun (Bilgisayar Öğretmeni):

“Kızımla birlikte geldik. Dijital sanat ve Atatürk’ün vizyonunun bir arada olması çok anlamlı. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.”

Nehir Ela Coşkun (Öğrenci):

“Derslerde gördüğüm tarihi olayları burada eserlerle görmek çok farklı bir deneyim oldu. Kendi kültürüme ve geçmişime daha bağlı hissettim.”

Nevzat Gülerman (Emekli Elektrik Mühendisi):

"Atatürk'ün hiç görmediğim fotoğraflarını ve eşyalarını görmek çok duygulandırdı. Refik Anadol'un eserleri ise büyüleyici."

Işık Eker (Ev Hanımı):

“Bu sergiyi herkesin mutlaka görmesi lazım. Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini keşfettim, Refik Anadol’un eserleri de insanı içine çekiyor.”

Canberk Yurt (Akademisyen):

“Refik Anadol’un işlerinde etkilenmemek imkânsız. Atatürk’ün mirasıyla bir arada sunulması çok değerli bir fikir.”

Sanatseverler için kaçırılmayacak fırsat

94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen bu sergiler, İzmir’in kültürel yaşamına büyük katkı sunarken, kentte sanatın farklı disiplinlerinin bir arada deneyimlenmesine olanak sağlıyor.

Atlas Pavyonu’nda sergilenen eserler, tarih ve teknolojiyi aynı çatı altında buluşturarak ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Atatürk ve Refik Anadol sergileri, fuarın sonuna kadar her gün ücretsiz olarak gezilebilecek.