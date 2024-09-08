İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 93. İzmir Enternasyonal Fuarı, "Teknoloji" teması ve "Zamanın Ötesine Geçiyoruz" sloganıyla girişimcilere ve teknoloji meraklılarına kapılarını açtı. Fuarın en dikkat çekici bölümlerinden biri olan “Girişimci Köyü,” genç girişimcilere projelerini tanıtma ve potansiyel yatırımcılarla buluşma imkânı sunuyor. Bu alanda, yapay zekadan tarım teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede inovatif projeler yer alıyor.

Girişimci Köyü: Teknolojinin kalbi

İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ iş birliği ile düzenlenen Girişimci Köyü, fuarın teknoloji teması çerçevesinde dikkat çeken alanlardan biri. Yaklaşık 50 girişimci, yapay zeka, yazılım sistemleri, görüntü işleme ve biyoteknoloji gibi çeşitli alanlarda geliştirdikleri projelerini ücretsiz tahsis edilen stantlarda sergiliyor. Fuar ziyaretçileri, bu alanda geleceğin teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buluyor.

E-sebze ile dijital tarım devrimi

Girişimciler arasında yer alan E-Sebze girişiminin kurucusu Barış Güleç, teknoloji ile tarımı buluşturarak dijital tarım devrimine öncülük ettiklerini belirtti. Güleç, “E-Sebze platformuyla, üreticilerden doğrudan sofralara aracısız gıda transferi sağlıyoruz. Tüketiciler, site üzerinden rahatlıkla alışveriş yaparken, üreticiler de ürünlerini aracılar olmadan pazara sunabiliyor” dedi. E-Sebze, 350’den fazla üreticinin ürünlerini dijital ortamda tüketicilere sunan bir pazar yeri olarak faaliyet gösteriyor.

Bisikletlerde elektrikli dönüşüm

İzmir’in bisiklet kullanımına uygun bir kent olmasından ilham alan Byqee.tech, mevcut bisikletleri elektrikliye dönüştüren bir kit geliştirdi. Firmanın İzmir temsilcisi Muzaffer Turan, “Bu yenilikçi sistem, mevcut bisikletlere kolayca entegre edilerek elektrikli hale getiriyor. İzmir’de bu dönüşüm kiti, bisiklet severler arasında oldukça popüler” diye belirtti.

Görüntü işleme ve yapay zeka

Görüntü işleme alanında faaliyet gösteren ZeroOneTouch kurucusu Onur Leblebici, güvenlik kameralarından elde edilemeyen görüntüleri yapay zeka kullanarak çıkaran bir sistem geliştirdiklerini söyledi. “Firmalara bu görüntülerle ilgili iç görüler sunarak, daha güvenli ve verimli çözümler sağlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Sürdürülebilir biyomalzemeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren Biop Biotech, mantarlar ve organik atıkları kullanarak geliştirdikleri biyomalzemelerle yapı ve iç mekan tasarımında yenilikçi çözümler sunuyor. Kurucularından Berker Çetintaş, “Doğal malzemelerle ısı, ses yalıtımı sağlayan ve basınca dayanıklı biyomalzemeler üretiyoruz. Bu ürünlerle daha sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek hedefliyoruz” dedi.

Biyometrik imzalı dijital evrak sistemi

Q'werty Soft Ware kurucusu Taylan Akbaş, biyometrik imzalı dijital evrak sistemlerini tanıttı. “Islak imzaların dijital ortamda doğrulanmasını sağlayan bir yazılım geliştirdik. Bu sistem, imza sahteciliğini önleyerek güvenli bir belge yönetim süreci sunuyor” diyen Akbaş, girişimin üniversite kuluçka merkezinde doğduğunu ve geliştiğini belirtti.

Girişimci Köyü, genç girişimciler için bir vitrin görevi üstlenirken, fuar ziyaretçileri de geleceğin teknolojilerini yakından görme şansına sahip oluyor. İnovatif çözümler, yerel ve global anlamda dikkat çekerek yatırımcıların da ilgisini çekiyor.