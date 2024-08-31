İzmir Enternasyonal Fuarı'nda bu yıl da yerini alan Konak Belediyesi, teknoloji temalı standıyla ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi başardı. Fuarın ilk gününde yoğun ilgi gören stantta, teknoloji meraklıları ve İzmirliler, hem teknolojik yeniliklerle tanıştı hem de 'Mutluluk Kahvesi' köşesinde keyifli anlar yaşadı.

Konak Belediyesi standı fuarın yıldızı oldu

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) 93. yılında, Konak Belediyesi yine dikkat çekici bir stantla ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuarın Lozan Kapısı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen açılışın ardından, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu standı ziyaret etti. Başkan Mutlu, fuarın ilk gününden itibaren standlarına gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İzmir’imizin tanıtımında köklü bir yeri olan İEF’de Konak Belediyesi olarak bu yıl da yerimizi aldık. Tüm İzmirlileri standımıza bekliyoruz,” dedi.

Teknoloji deneyimleri ziyaretçileri büyüledi

Bu yılın İEF teması olan teknoloji, Konak Belediyesi standında da kendini gösterdi. Yapay zeka istasyonunda ziyaretçiler, günlük hayatta yapay zekanın nasıl kullanıldığını deneyimleme fırsatı buldu. 3B baskı istasyonunda ise belediyenin logosu ve küçük oyuncaklar basılarak, yarışmalarla kazanan ziyaretçilere hediye edildi. Ayrıca, Smyrna Agorası’nın 2 bin yıl önceki halini sanal gerçeklik (VR) gözlüğüyle deneyimleme imkanı sunan bir istasyon, ziyaretçilere zamanda yolculuk yapma şansı tanıdı. Bu teknolojik deneyimler, özellikle teknoloji meraklıları ve çocuklar arasında büyük ilgi topladı.

'Mutluluk Kahvesi' Ziyaretçilerin gözdesi oldu

Konak Belediyesi’nin standında yer alan ve Konaklıların yeni buluşma noktası haline gelen 'Mutluluk Kahvesi', ziyaretçilere ücretsiz çay ve kahve ikramı yaparak beğeni topladı. Şık tasarımıyla dikkat çeken bu köşede ziyaretçiler, fuarın yorgunluğunu atarken, Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Konak Belediyesi şirketi İZBEL’in fuar alanında kurduğu mobil mutfak, uygun fiyatlarla lezzetli atıştırmalıklar sunarak ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Konak Belediyesi’nin İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sunduğu teknoloji deneyimleri ve keyifli ikramlar, fuarın en çok konuşulan standlarından biri olmayı başardı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, fuar boyunca tüm İzmirlileri standlarına davet ederek, Konak’ın güzelliklerini keşfetmeye çağırıyor.