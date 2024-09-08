İef'de Yangın Riskine Karşı Veriye Dayalı Çözüm Projesi!

İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir’in geleceğini şekillendirecek yenilikçi projelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ iş birliği ile gerçekleştirilen "Create in İzmir" Projesi kapsamında düzenlenen 'Yaratıcı Kent Teknolojileri' temalı Ideathon etkinliğinde 13 grup, kent için inovatif çözümler geliştirdi. Etkinlikte birinciliği, Urbanverse isimli grup, kültürel miras alanlarındaki yangın riskini analiz ederek güvenlik sağlayan projeleriyle elde etti.

Veriye dayalı yangın güvenliği projesi

Urbanverse’in geliştirdiği proje, İzmir'in kültürel miras alanlarında yangın riskini azaltmayı hedefleyen yenilikçi bir çözüm sundu. Grup, veriye dayalı yangın risk analiziyle, potansiyel yangın risklerini önceden tespit ederek olası felaketlerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Bu proje, sadece İzmir için değil, kültürel mirasların korunması açısından global anlamda da büyük bir potansiyele sahip.

Etkinlik ve Ideathon süreci

'Yaratıcı Kent Teknolojileri' Ideathon'u, İzmir’in kentsel gelişimine katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi için önemli bir platform oldu. Etkinlik, katılımcılara deneyimli mentörler eşliğinde projelerini geliştirme imkânı sundu. İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ standında gerçekleştirilen sunumlarda, 13 grup çeşitli kent sorunlarına yönelik çözümler sundu.

Geniş network ve fırsatlar

Etkinlik boyunca katılımcılar, sadece projelerini sergilemekle kalmadı; aynı zamanda geniş bir network kurma imkânı buldu. Bu süreç, girişimcilik ekosisteminde yer alan kişilere kariyerlerinde yeni adımlar atmaları ve projelerini daha ileriye taşımaları adına önemli fırsatlar sundu.

Urbanverse Grubu’na birincilik ödülü

Ideathon sonunda birinciliği kazanan Urbanverse Grubu, 30 bin TL değerinde hediye çeki ile ödüllendirildi. Ayrıca, etkinlikte ilk 3'e giren gruplara İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından mentörlük desteği ve öğrencilere staj imkânı sunulacağı açıklandı. Bu destekler, projelerin daha da geliştirilmesine ve İzmir’in kentsel gelişimine katkı sağlayacak yeniliklerin hayata geçirilmesine olanak sağlayacak.

Create in İzmir Projesi ve ilerleyen adımlar

Create in İzmir Projesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından EGİAD, İzmir Vakfı ve İZKA ortaklığıyla yürütülen bir proje olup, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hayata geçirildi. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen proje, İzmir’in teknoloji ve inovasyon alanında gelişimini hedefliyor.