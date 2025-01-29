İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından CFA Enstitüsü’nün düzenlediği “Research Challenge” yarışmasında finale kaldı. Öğrenciler, bir şirketin finansal analizini yaparak rapor haline getirdikleri projeleriyle büyük takdir topladı.

Yatırım risklerinden ESG performansına kadar geniş bir yelpazede analizler dikkat çekti

İEÜ öğrencileri, yatırım riskleri, hisse senedi değerlemesi ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansı gibi kritik konularda yaptıkları analizlerle dikkat çekti. 25 üniversitenin 34 takımının katıldığı yarışmada, jüriden tam not alarak finale yükselmeyi başardılar.

Başarı serisi sürdürülüyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi, son 5 yıl içinde 4. kez CFA Research Challenge finaline kalarak bu alandaki başarı serisini devam ettiriyor. Üniversite, öğrencilerinin finansal analiz becerilerini ve sektöre olan katkılarını pekiştirerek büyük bir adım attı.