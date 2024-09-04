İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), son beş yılda gerçekleştirdiği 324 araştırma projesiyle yapay zeka, afet teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanında önemli başarılara imza attı. İEÜ, Scimago Institutions Ranking tarafından yapılan ‘inovasyon’ sıralamasında Türkiye’deki üniversiteler arasında üçüncü sıraya yerleşerek uluslararası alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

İEÜ'nün global başarısı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), son yıllarda yapay zeka, afet teknolojileri ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda gerçekleştirdiği projelerle dikkat çekiyor. İspanya merkezli derecelendirme kuruluşu Scimago Institutions Ranking tarafından açıklanan ‘inovasyon’ sıralamasında, İEÜ Türkiye’deki üniversiteler arasında üçüncü sırada yer aldı. Bu sıralama, üniversitenin yenilikçi bilgi, patentleşme performansı ve teknolojik etki gibi kriterlere dayalı olarak elde ettiği başarıyı yansıtıyor.

"Dijitalleşme temelli bir dönüşüm içindeyiz"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, dünya genelinde teknoloji ve dijitalleşme temelli büyük bir dönüşüm yaşandığını ve üniversite olarak bu dönüşüme öncülük etme misyonunu üstlendiklerini belirtti. Prof. Dr. Abacıoğlu, İEÜ'nün, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Sıralaması’nda da dikkat çeken bir noktaya ulaştığını, TÜBİTAK (BİGG) desteğiyle kurulan şirket sayısında Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında 9’uncu, vakıf üniversiteleri arasında ise 4’üncü sırada yer aldığını ifade etti.

Bilimsel çıktı hacmi ve atıf sayısında artış

Prof. Dr. Abacıoğlu, İEÜ'nün bilimsel çıktı hacmi ve araştırma kalitesinin her yıl arttığını belirtti. 2001-2023 yılları arasında üniversitede gerçekleştirilen adresli bilimsel yayın sayısının 2 bin 677’ye ulaştığını, bu yayınların %22,2’sinin ise son iki yılda gerçekleştiğini ifade etti. Atıf sayılarında da rekor artış yaşandığını vurgulayan Abacıoğlu, 2022 yılında yapılan atıf sayısının 6 bin 185 iken, 2023 yılında bu sayının 7 bin 1’e yükseldiğini belirtti. Abacıoğlu, son üç yılda alınan atıf sayısının önceki 20 yıldan daha fazla olduğunu, bunun da üniversitenin bilimsel çıktılarının kalitesinin ve hacminin arttığını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Yaratıcı ve dönüştürücü çözümler

Prof. Dr. Abacıoğlu, İEÜ'nün dijital okuryazarlığı artırmak ve herkes için kodlama projeleri geliştirmek adına çalıştığını belirtti. Üniversitenin eğitim araçları, müfredat ve stratejik planlarının çağın gereklerine göre güncellendiğini, 'Herkes İçin Kodlama' projesi kapsamında öğrencilere, idari çalışanlara ve akademisyenlere düşük kodlama eğitimi verildiğini ifade etti. Bu eğitimlerin, katılımcılara basit yazılımlardan karmaşık yazılımlara kadar geniş bir bilgi birikimi kazandıracağını söyledi.

Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin katkıları

İEÜ Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Onur Kanyılmaz, üniversitenin son beş yılda 30’u uluslararası, 165’i sanayi ortaklığında olmak üzere toplam 324 araştırma projesi gerçekleştirdiğini belirtti. Kanyılmaz, ayrıca üniversitenin 2024 yılı içinde 5 kritik teknoloji için patent tescili aldığını ve bu gelişmelerin İEÜ'nün proje bazındaki başarısını ortaya koyduğunu ifade etti.