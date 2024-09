İeü Medical Point Hastanesi Tıbbi Zirveye Ev Sahipliği Yaptı

İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde ‘Bir Organ-İki Rezeksiyon’ temalı toplantı düzenlendi. Bu önemli etkinlik, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği, Cerrahi Onkoloji Derneği ve Türk Cerrahi Derneği tarafından organize edilerek, Türkiye genelinden birçok uzmanın katılımını sağladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi bölümü doktoru Prof. Dr. Özgür Fırat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı, cerrahi alandaki son gelişmelerin tartışıldığı ve bilgi alışverişinin yapıldığı bir platform sundu.

Mide cerrahisinde çift odaklı yaklaşım

Toplantıda, "Bir Organ-İki Rezeksiyon" teması altında mide cerrahisi ele alındı. Bu kapsamda, hem mide kanseri cerrahisi hem de obezite cerrahisi konuları derinlemesine incelendi. Etkinlik, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen hekimler, asistanlar ve tıp öğrencileri için geniş bir öğrenme ve tartışma fırsatı sundu. Gün boyu süren toplantıda, mide cerrahisinin iki ana branşı olan kanser ve obezite cerrahisi ayrı oturumlarda detaylı bir şekilde ele alındı. Prof. Dr. Özgür Fırat, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Mide ameliyatları, kanser tedavisi kadar obeziteyle mücadelede de giderek daha önemli hale geliyor” dedi.

İEÜ Medical Point’ten hekimlere davet

Toplantının açılış konuşmasını yapan İEÜ Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Ahmet Memiş, hekimlere yönelik düzenlenen bu tarz etkinliklerin hastane için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Memiş, “Bu tür etkinlikler için hastanemizin kapıları hekimlerimize her zaman açık olacaktır. Her zaman kendi evinize gelmiş gibi karşılanacaksınız” dedi. İEÜ Medical Point’in bilimsel etkinlikler için her zaman destek olacağını ve daha fazla buluşma hedeflediklerini ifade etti.

Farklı şehirlerden katılım ve geniş kapsamlı tartışmalar

Etkinliğe Türkiye’nin farklı bölgelerinden birçok hekim, cerrahi asistan ve tıp öğrencisi katıldı. Katılımcılar, mide cerrahisi üzerine yapılan sunumları dinleyerek yeni bilgiler edinme fırsatı buldu. Toplantıda kanser ve obezite cerrahisi üzerine üç ayrı oturum gerçekleştirildi. Prof. Dr. Özgür Fırat, “Toplantıya katılan herkes için oldukça faydalı geçti. Farklı cerrahi yaklaşımlar üzerine bilgi alışverişinde bulunduk. Yeni bilgiler öğrendik ve hastanemizin bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini bir kez daha gösterdik” şeklinde konuştu.

Bilimsel etkinliklerin sürmesi bekleniyor

İEÜ Medical Point Hastanesi, bu toplantı ile ulusal çapta bilimsel etkinlikler düzenleyebileceğini bir kez daha kanıtladı. Türkiye genelinden gelen katılımcılar, hastanenin sunduğu olanaklar ve toplantının düzenleniş şekli hakkında olumlu geri dönüşlerde bulundu. Bu tür etkinliklerin tıp dünyasına önemli katkılar sağladığını belirten yetkililer, ilerleyen dönemlerde daha geniş katılımlı organizasyonlar düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.