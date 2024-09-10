Bursa-İzmir Otoyolu’nda meydana gelen feci kazada bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Otoyolda direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, bariyerlere çarptıktan sonra devrilip metrelerce sürüklendi.

Kazanın detayları

Kaza, saat 23.30 sularında Bursa-İzmir Otoyolu Doğanköy mevkisinde gerçekleşti. Muratcan Atay (34) ve Turgut Özdemir (50) adlı iki iş ortağının içinde bulunduğu hafif ticari araç, İstanbul'dan dönerken kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre, Atay ve Özdemir, bir kargo dağıtım şirketinde ortaklık yapıyorlardı ve yeni satın aldıkları hafif ticari aracı İzmir’e götürmek üzere yola çıkmışlardı. Araç, Bursa'nın Gemlik ilçesinde molanın ardından Muratcan Atay tarafından sürülüyordu. Atay, yeni araçla yolculuk sırasında direksiyon başına geçti, Özdemir ise yolcu koltuğunda uyuyordu ve emniyet kemerini takmıştı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Doğanköy mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Atay’ın kontrolündeki araç, bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Atay’ın emniyet kemerinin takılı olmadığını belirleyerek, hayatını kaybettiğini tespit etti. Özdemir’in ise emniyet kemeri takılı olduğundan hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Özdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yasal süreç başlatıldı

Muratcan Atay’ın cenazesi, adli incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazanın nedenlerini araştırmak üzere soruşturma başlattı.