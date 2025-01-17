İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, moda sektöründe sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim anlayışına katkı sağlayacak önemli bir projeye imza attı. Atık denim kumaşları yeniden değerlendirerek hazırladıkları özel koleksiyon, hem modern tasarımıyla hem de çevresel duyarlılığıyla büyük beğeni topladı. Karma Marka Mağazacılık bünyesindeki Lee ve Wrangler markalarının defolu ve stok fazlası ürünlerini kullanarak oluşturdukları bu yenilikçi koleksiyon, 10 parçadan oluşuyor ve modada kumaş israfının önlenmesi adına güçlü bir örnek teşkil ediyor.

Moda dünyasında sürdürülebilirlik

İEÜ’nün üçüncü sınıf Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencileri Atakan Atıl, Ceren Emine Çolak, Dilara Aslan ve diğer katılımcılar, bu projede markaların stok fazlası ve defolu denim kumaşlarını kullanarak çevre dostu tasarımlar geliştirdiler. Proje kapsamında öğrencilere, Lee ve Wrangler markalarının kuruluş hikayeleri ve sürdürülebilirlik vizyonları Karma Marka Mağazacılık Görsel İletişim ve Mağazacılık Müdürü Bahar Ceyhan Zilayaz tarafından aktarıldı. Ayrıca, öğrenciler Roteks Tekstil’e yapılan teknik gezi ile sürdürülebilir malzemeler ve üretim süreçleri konusunda firma yetkililerinden bilgi aldılar.

Jüriye sunulan başarılı tasarımlar

Projede yer alan genç tasarımcılar, Karma Marka Mağazacılık ve BR Mağazacılık’ın üst düzey yöneticilerinden oluşan jüriye koleksiyonlarını sundular. Sunumlar sonucunda başarılı bulunan tasarımlar, Lee ve Wrangler mağazalarının çeşitli şubelerinde sergilenecek. Ayrıca, yaratıcı projeleriyle öne çıkan öğrenciler, gelecekte bu markalarla yapılacak sektörel projelerde yer alma şansına sahip olacak.

Çevre dostu desenler

İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Elif Tekcan, projenin İzmir Ticaret Odası’nın yürüttüğü ‘Senin Atığın Benim Hammaddem’ projesinin sürdürülebilirlik felsefesine uygun bir çalışma olduğunu belirtti. Öğrencilerin tasarımlarında, su israfını önleyen ham denim kumaşlar ve lazer teknolojisi kullanılarak çevre dostu desenler yer aldı. Bazı öğrenciler ise, atık kumaşların yeniden yapılandırılması ve defolu ürünlerin üst dönüşümü ile sürdürülebilir koleksiyonlar üretti.