Bornova Belediyesi, fuarda Kaskatlı Havuz yanında 140 metrekarelik stantta yerini alacak. Standta ilçenin tarihinden kültürel mirasına, sağlıktan spora birçok alanda etkinlikler düzenlenecek. Katılımcılar, Yeşilova Höyüğü’nden Homeros’a, Levantenlerden ilçenin ilklerine uzanan tarih yolculuğunu üç boyutlu gözlüklerle deneyimleyebilecek.

Kültür ve ekonomi buluşması

“Kültür ve Ekonomi” temalı fuarda, Levantenlerin Bornova ekonomisine katkıları anlatılacak. Altın Bilezik İstihdam Ofisi masasında firmalar için iş başvuruları alınacak. Ayrıca ziyaretçiler, mini golf sahasında Bornova’yı simgeleyen golf deneyimi yaşayabilecek.

Atölyeler ve gösterilerle dolu fuar günleri

Her gün kadınlara, çocuklara ve yetişkinlere yönelik çalgı, çanta ve tişört yapımı, seramik ve fosil boyama, kukla, akıl oyunları ve satranç gibi atölyeler düzenlenecek. Standta sürpriz hediyeli bilgi yarışmaları, halk oyunları, dans gösterileri ve müzik dinletileri fuar coşkusunu artıracak.

Sağlık hizmetleri standta sunulacak

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, standta ziyaretçilere şeker ve tansiyon ölçümü gibi hizmetler verecek. Diyetisyenler ve fizyoterapistler, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapacak.

Zafer Bayramı ve İzmir’in Kurtuluş günü coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı ve 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü, standta özel etkinliklerle kutlanacak. Vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtılacak.

Başkan Eşki: “Bornova’nın tüm zenginliklerini fuara taşıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “İzmir Fuarı, şehrimizin ve Bornova’mızın tanıtımı için büyük bir fırsat. Standımızda tarihimizden kültürümüze, ekonomimizden sosyal hizmetlerimize kadar Bornova’nın tüm zenginliklerini ziyaretçilerle paylaşacağız. İzmir’in kalbinde Bornova’yı en güzel şekilde temsil edeceğiz” dedi.