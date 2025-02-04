İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Özdamar Ertekin, İngiltere merkezli Emerald yayıncılığının prestijli dergisi Journal of Social Marketing tarafından “Yenilik arzusu ve sürdürülebilirlik: Moda endüstrisinde sosyal pazarlamanın zorunlu gereksinimi” başlıklı makalesiyle 2024 Literati Award ödülüne layık görüldü. Ertekin, yaklaşık 15 yıldır sürdürülebilir moda üzerine yaptığı araştırmalarla sektörde önemli bir yer edinmişti.

Sürdürülebilir moda için çözüm önerileri

Zeynep Özdamar Ertekin, makalesinde aşırı moda tüketiminin sosyal ve ekolojik etkilerine dikkat çekerek, bu sorunun gelecek nesiller üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. “Aşırı moda tüketiminin ekolojik ve sosyal refah üzerindeki etkileri artıyor. Bu nedenle, sürdürülebilir çözümler ve sosyal pazarlama çabaları arasındaki ilişki her geçen gün daha da kritik hale gelmekte” dedi.

Zeynep Özdamar Ertekin ve Prof. Dr. Deniz Atik ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmada, tüketicilerin yenilik arzusunun artan sürdürülebilir tüketim gereksinimleriyle nasıl çeliştiği üzerine odaklanmışlar. Çalışma, moda sektöründe yenilik ve sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi kurmaya yönelik sosyal pazarlama çözümleri sunuyor.

Yeniye olan arzuyu anlamak

Doç. Dr. Ertekin, tüketicilerin yenilik arzusunun moda sektörünün sürdürülebilirlik hedefleriyle nasıl çatıştığını incelediklerini ifade etti. Tüketicilerin yeniye olan arzusunun arkasındaki psikolojik ve sosyal ihtiyaçları ortaya koyarak, moda şirketlerinin bu arzuyu nasıl körüklediğini ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için sosyal pazarlama çözümleri sunduklarını açıkladı.

"Yeniye olan ilgi de göz ardı edilmemeli"

Zeynep Özdamar Ertekin, tüketicilerin modada yeniye duyduğu arzuya dikkat edilmesinin önemini vurguladı. "Moda, fazla tüketim ve üretimle birlikte çevresel etkiler yaratabiliyor. Ancak, yeniye olan ilgi de göz ardı edilmemeli" diyen Ertekin, markaların sürdürülebilirlik politikalarını belirlerken yenilik talebini göz önünde bulundurmaları gerektiğine dikkat çekti. Önerilen sürdürülebilir uygulamalar arasında; ileri dönüşüm, paylaşım, tamir, ikinci el, döngüsel moda ve ortak tüketim gibi yöntemlere vurgu yapıldı.

Zeynep Özdamar Ertekin, “Sürdürülebilirlik, halk arasında genellikle eskiyi giymek olarak yorumlanıyor. Ancak bu doğru bir yaklaşım değil. Yenilik arzusu ile sürdürülebilirlik anlayışı birleştirildiğinde, tüketicinin taleplerine uygun çözümler sunulabilir” diyerek sözlerini tamamladı.