İzmir Kuyumcular Odası, yatırımcılar ve altın almak isteyen vatandaşlar için 4 Şubat 2025 tarihli güncel altın fiyatlarını canlı altın ekranından her gün yayınlamaya devam ediyor. Euro, dolar, ONS altın, gram altın, Cumhuriyet altını gibi farklı altın türlerinin fiyatları, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarıyla canlı olarak güncelleniyor. İzmir Kuyumcular Odası’nın güncel altın fiyatlarına dair tüm detayları sizler için derledik. Altın piyasasında değişkenlikleri takip etmek ve doğru yatırımı yapmak için güncel fiyat listesini takip edin. İşte İzmir canlı kuyumcular odası güncel fiyat listesi…

İzmir kuyumcular odası altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası, altın piyasasındaki en güncel fiyatları canlı fiyat ekranı üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Yatırımcılar ve altın almayı düşünenler için önemli bir kaynak olan bu fiyat listesi, gram altından 22 ayar, 14 ayar, 28 ayar altına ve çeyrek altına kadar birçok farklı altın türünü kapsıyor. Canlı olarak güncellenen fiyatlar, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarını yansıtıyor.

İzmir canlı kuyumcular odası fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası farklı altın türlerindeki satış fiyat listesini vatandaşlarla paylaşıyor. İşte 4 Şubat 2025 tarihli İzmir Kuyumcular Odası tavsiye edilen satış fiyatları: Gram altın 3200, çeyrek altın 5620, yarım altın 11240, ziynet altın 22480, has altın 3262.41, Cumhuriyet altını 22510, 18 ayar altın 2780, 14 ayar altın 2610, 22 ayar altın 3200 TL’den tavsiye ediliyor. Dolar 36,051, euro ise 37,109 TL’den işlem görüyor.

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