İeü'den Türkiye'de Dijital Dönüşüme Öncü Adım

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), dijital dönüşümde Türkiye’ye örnek olacak bir adım atarak öğrencilerine, akademisyenlerine ve idari çalışanlarına ücretsiz kodlama eğitimi başlattı. Bu girişim, İEÜ’nün teknolojiye verdiği önemi ve yenilikçi yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Eğitimin kapsamı ve içeriği

İki hafta sürecek olan bu eğitimler kapsamında katılımcılar, web sitesi kurmayı, yeni nesil mobil uygulamalar geliştirmeyi ve yapay zeka entegreli programlar hazırlamayı öğrenecekler. ‘Herkes İçin Kodlama’ temasıyla gerçekleşecek eğitimler, bildirim gönderme, veri tabanı entegrasyonları ve rapor tasarımı gibi dijital dünyanın gerektirdiği becerileri de kapsayacak.

Katılımcı profili ve hedefler

İEÜ'nün yaklaşık 10 bin 900 öğrencisi, 925 akademisyeni ve 260 idari çalışanı bu projeden yararlanacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara dijital rozetler verilecek, bu da onların dijital yetkinliklerini belgeleyen bir göstergesi olacak.

Rektörün açıklamaları ve üniversitenin hedefleri

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, dijital becerilerin günümüz iş dünyasının vazgeçilmezi olduğunu vurguladı. "Üniversite olarak dijitalleşme ve teknolojiye yönelik yatırımlarımızı ciddi oranda artırdık. Dijital dönüşüm anlamında Türkiye’de liderlik etmiş bir üniversiteyiz. Bu eğitim serisi, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra ihtiyaç duyacakları dijital yetkinlikleri kazanmalarına yardımcı olacak" diye konuştu.

Uluslararası rekabet gücü ve topluma katkı

Prof. Dr. Abacıoğlu, dijitalleşmenin üniversitelerin uluslararası alanda rekabetçi olmasına ve dünyanın her yerinden öğrencilere ulaşmasına katkı sağlayacağını belirtti. "Dijitalleşme sürecine uyum sağlamalı ve kendimizi bu doğrultuda geliştirmeliyiz. Bu konuda topluma öncülük etme görevi üniversitelere düşer. Eğitimlerimize katılanlar, kodlama alanında pek çok konuda bilgi sahibi olacaklar" dedi.

Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi

Eğitimleri planlayan ve süreci yürüten İEÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Esin Çağlayan, bu çalışmanın öğrencilere büyük avantajlar sağlayacağını belirtti. Çağlayan, "Dijital araçlar ve platformlar, daha etkileşimli ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunma noktasında üniversitelerin vazgeçilmezi. Dijital araçlar ve büyük veri analitiği, aynı zamanda araştırma süreçlerini hızlandırıyor ve yeni araştırma alanlarının keşfedilmesine olanak tanıyor. Eğitimlerimize ‘kodlama’ ile hız verdik ama bununla kalmayacağız" diye tamamladı.