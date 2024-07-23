Uzmanlar, hastalığın vücut direnci düşük kişilerde daha kolay yer edebileceğini belirtti. Şeker hastaları, alkolikler, kemoterapi hastaları, kronik böbrek ve akciğer hastalığı olan kişilerde oluşma oranının daha yüksek olduğunu ifade eden uzmanlar, en yaygın kolaylaştırıcı faktörün sigara içilmesi olduğunu vurguladı.

Lejyoner hastalığı ve klima

Klima yoluyla bulaşan en önemli hastalığın “lejyoner hastalığı” olduğunu belirten uzmanlar, “Lejyoner hastalığı, Legionelle Pneumophilia adlı bir bakterinin sebep olduğu bir zatürredir. Bu bakteri, klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve ısıda çoğalıp buralardan ortam havasına dağılmaktadır" dedi.

Salgın ve bulaşma yolları

Salgınlar sıklıkla otel ve hastanelerde olmakla birlikte, tek tek vakalar olarak da bildirilmiştir. İnsandan insana bulaştığı görülmemiştir. Akciğerlere girişi için tespit edilen en önemli yollar, solunum cihazları, havalandırma sistemleri ve hastanelerde solunum yollarına uygulanan birtakım işlemlerdir.

Risk altındaki gruplar

Hastalık, vücut direnci düşük kişilerde daha kolay yer edebilir. Şeker hastaları, alkolikler, kemoterapi hastaları, kronik böbrek ve akciğer hastalığı olan kişilerde oluşumu daha yüksek oranlardadır. En yaygın kolaylaştırıcı faktör ise sigara içilmesidir.

Klimayla ilgili diğer sağlık sorunları

Uzmanlar, iyi temizlenmeyen klimalarda üreyebilecek küf mantarlarının alerjik rinit ve alerjik astıma sebep olabileceğini de belirtti. Ayrıca, araçlardaki klimaların yanlış kullanımının sinüzit, kulak iltihapları ve yüz felci gibi sorunlara neden olabileceğini ifade eden uzmanlar, bu sorunların önlenmesi için araç klimalarının havayı direkt yüze ve göğse değil, ön cama doğru yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.