İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ‘Gameathon 4.0’ etkinliği, liseli gençlere oyun geliştirme alanında hem ilham verdi hem de yaratıcılıklarını sergileme fırsatı sundu. Etkinlikte 17 farklı oyun tasarlandı ve kazanan takımlar ödüllerle taçlandırıldı.

İlham veren projeler

Oyun geliştirme sürecinin önemini ve hızla büyüyen sektörün dinamiklerini vurgulamak amacıyla ‘Bir Saniye Daha’ teması seçildi. İzmir’deki çeşitli liselerden 72 öğrenci, 24 saat boyunca macera, strateji, spor ve aksiyon gibi farklı türlerde oyun tasarlamak için çalıştı. Gençlerin yarattığı 17 oyun, jüri üyelerinin büyük beğenisini kazandı.

Jüri ve sektör temsilcilerinden tam not

Etkinlik, İEÜ Bilgisayar Programcılığı Öğretim Görevlileri Dr. Hüseyin Tokat, Burak Evrentuğ ve Turgay Zülam’ın koordinasyonunda gerçekleşirken, teknoloji firması Bilicra sponsorluğunda düzenlendi. Etkinlik sonunda, oyun firmalarında görev yapan jüri üyeleri gençlerin projelerini değerlendirerek en iyilerini seçti.

Birincilik ödülü Expendables takımına

Yarışmada birinciliği kazanan Expendables takımı, 30 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Steel Ball Run ikinci olarak 15 bin TL, Kosh90 ise üçüncülük ödülü olan 10 bin TL ile ödüllendirildi. Etkinliği ziyaret eden İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, gençlerin projelerini ilgiyle inceleyerek onlarla sohbet etti. Rektör, öğrencilerin sektöre dair edindikleri tecrübelerden ve sergiledikleri yaratıcılıktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İEÜ Bilgisayar Programcılığı öğrencileri, liseli gençlere mentorluk yaparak oyun geliştirme süreçlerinde destek oldu. Etkinlik, gençlerin sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda 21. yüzyıl problem çözme becerilerini de geliştirmelerine katkı sağladı.

“Gameathon devam edecek”

Etkinliğin koordinatörlerinden Turgay Zülam, gençlerin yoğun bir çalışma sürecinin ardından yaratıcı projeler ortaya koyduğunu belirterek, “Gameathon’u önümüzdeki yıllarda da devam ettirerek daha fazla gencin sektörle tanışmasını sağlayacağız” dedi. Gameathon, gençlere sadece bir oyun geliştirme deneyimi sunmadı, aynı zamanda üniversite ortamını ve sektör temsilcileriyle birebir tanışma fırsatını da sağladı.