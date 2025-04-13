Trendyol 1. Lig 34. haftasında Iğdır FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele 14 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'da beIN SPORTS 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Iğdır FK - Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 34. hafta heyecanı sürüyor. Ligde Play-Off hattını zorlayan Bordo beyazlı ekip, evinde ligin yeni ekiplerinden Iğdır FK ile karşılaşacak. Mücadelenin yayın saati, kanalı ve takımların durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Maç bilgileri

Tarih: 14 Nisan Pazartesi

14 Nisan Pazartesi Saat: 14.00

14.00 Stadyum: Bandırma 17 Eylül Stadyumu Stadı

Bandırma 17 Eylül Stadyumu Stadı Yayın Kanalı: TRT Spor - beIN SPORTS 2

Karşılaşma TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçın canlı anlatımı ve istatistikleri trtspor.com.tr adresinden de takip edilebilecek.

Takımların lig performansı

Iğdır FK, 1. Lig’de ilk sezonunu geçiriyor ve alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor.

Bandırmaspor ise üst sıralarda kalıcı olabilmek adına deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Muhtemel 11’ler

Iğdır FK Muhtemel 11:

Kaleci: Çağrı Yılmaz – Savunma: Ali Kuçik, Serkan Yavuz, Emirhan Aydoğan – Orta Saha: Erdal Öztürk, Furkan Aydın, Nduka – Forvet: Okan Deniz, Melih Okutan, Sunday

Bandırmaspor Muhtemel 11:

Kaleci: Zafer Görgen – Savunma: Caner Koca, Samican Keskin, Doğan Can Davas – Orta Saha: Furkan Şeker, Mert Kula – Forvet: Oğuzhan Akgün, Levent Ayçiçek, Alpay Koldaş, Doğan Erdoğan

Not: Muhtemel kadrolar resmi açıklamaya göre değişebilir.

Maç öncesi öne çıkanlar

İki takım 1. Lig’de ilk kez karşı karşıya geliyor.

Iğdır FK, iç sahada savunma güvenliğiyle dikkat çekiyor.