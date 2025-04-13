Trendyol 1. Lig 34. haftasında Iğdır FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele 14 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'da beIN SPORTS 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Iğdır FK - Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 34. hafta heyecanı sürüyor. Ligde Play-Off hattını zorlayan Bordo beyazlı ekip, evinde ligin yeni ekiplerinden Iğdır FK ile karşılaşacak. Mücadelenin yayın saati, kanalı ve takımların durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Maç bilgileri

  • Tarih: 14 Nisan Pazartesi
  • Saat: 14.00
  • Stadyum: Bandırma 17 Eylül Stadyumu Stadı
  • Yayın Kanalı: TRT Spor - beIN SPORTS 2

Karşılaşma TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçın canlı anlatımı ve istatistikleri trtspor.com.tr adresinden de takip edilebilecek.

Takımların lig performansı

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  • Iğdır FK, 1. Lig’de ilk sezonunu geçiriyor ve alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor.
  • Bandırmaspor ise üst sıralarda kalıcı olabilmek adına deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Muhtemel 11’ler

Iğdır FK Muhtemel 11:
Kaleci: Çağrı Yılmaz – Savunma: Ali Kuçik, Serkan Yavuz, Emirhan Aydoğan – Orta Saha: Erdal Öztürk, Furkan Aydın, Nduka – Forvet: Okan Deniz, Melih Okutan, Sunday

Bandırmaspor Muhtemel 11:
Kaleci: Zafer Görgen – Savunma: Caner Koca, Samican Keskin, Doğan Can Davas – Orta Saha: Furkan Şeker, Mert Kula – Forvet: Oğuzhan Akgün, Levent Ayçiçek, Alpay Koldaş, Doğan Erdoğan

Not: Muhtemel kadrolar resmi açıklamaya göre değişebilir.

Maç öncesi öne çıkanlar

İki takım 1. Lig’de ilk kez karşı karşıya geliyor.

Iğdır FK, iç sahada savunma güvenliğiyle dikkat çekiyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ