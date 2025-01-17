Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK, Boluspor'u konuk ediyor. İki takımın da hedefleri farklı. Iğdır FK, alt sıralardan kurtulmayı, Boluspor ise yükselmeyi hedefliyor.
Takımların lig performansı
Ev sahibi Iğdır FK, son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 25 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadele, Iğdır FK için alt sıralardan kurtulma adına büyük bir fırsat olabilir.
Boluspor ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 28 puanla 7. sırada bulunuyor. Orta sıralarda yer alan Boluspor, bu deplasmanda galibiyet alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Iğdır FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 19 Ocak 2025
- Saat: 13:30
- Yayın: beIN SPORTS 2, tabii spor 6
- Stadyum: Iğdır Şehir Stadyumu
- Hakem: Gürcan Hasova
Kaynak: HABER MERKEZİ