Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK, Boluspor'u konuk ediyor. İki takımın da hedefleri farklı. Iğdır FK, alt sıralardan kurtulmayı, Boluspor ise yükselmeyi hedefliyor.

Takımların lig performansı

Ev sahibi Iğdır FK, son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 25 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadele, Iğdır FK için alt sıralardan kurtulma adına büyük bir fırsat olabilir.

Boluspor ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 28 puanla 7. sırada bulunuyor. Orta sıralarda yer alan Boluspor, bu deplasmanda galibiyet alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Iğdır FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 19 Ocak 2025

19 Ocak 2025 Saat: 13:30

13:30 Yayın: beIN SPORTS 2, tabii spor 6

beIN SPORTS 2, tabii spor 6 Stadyum: Iğdır Şehir Stadyumu

Iğdır Şehir Stadyumu Hakem: Gürcan Hasova