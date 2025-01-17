Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi, Aydın’ın Yenipazar ilçesinde önemli bir sağlık hizmeti sunan kurum olarak vatandaşlara hizmet veriyor. Hastaneye ulaşım oldukça kolay; özellikle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez kampüsünden 301 numaralı otobüslerle Yenipazar ilçesine direkt olarak ulaşılabiliyor. Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi, bölge halkına kaliteli sağlık hizmetleri sunarken, ulaşım imkanlarıyla da hastalara büyük kolaylık sağlıyor. Bu yazıda, hastaneye nasıl ulaşabileceğiniz ve iletişim bilgileri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi’ne giden otobüsler

301 numaralı otobüslerle ADÜ’den Yenipazar ilçesine oradan da hastaneye ulaşım sağlayabilirsiniz.

ADÜ’den Yenipazar’a gidiş: ADÜ merkez kampüs-doğu gazı bul.-egemenlık bul.-kıbrıs caddesi (14 sk.)-adnan menderes bul.-denizli karayolu-umurlu-köşk-dalama-hamzabalı-alhan-yenipazar

Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi iletişim bilgileri

Adres: Doğu Mahallesi Lavanta Sokak No:3/1

Telefon: 0256 361 46 46

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