Iğdır’da çocuklar tarafından akşam saatlerinde araç altında bitkin halde bulunan kukumav kuşu, yerel halkın yardımıyla koruma altına alındı. Baykuşgiller familyasının bir üyesi olan kukumav, kent merkezinde fark edildi ve hızla müdahale edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekibi, kuşun sağlık durumunu kontrol ederek gereken bakımı sağladı.

Kukumav kuşunun koruma süreci:

Bulunduğu durum: Iğdır’da akşam saatlerinde çocuklar tarafından aracın altında bitkin halde bulunan kukumav, çevredeki mahalle esnafına teslim edildi.

Iğdır’da akşam saatlerinde çocuklar tarafından aracın altında bitkin halde bulunan kukumav, çevredeki mahalle esnafına teslim edildi. Koruma altına alınması: DKMP ekibine haber verilmesinin ardından kuş, koruma altına alındı. Ekip, kuşun durumunu değerlendirip gerekli bakımı yaptı.

DKMP ekibine haber verilmesinin ardından kuş, koruma altına alındı. Ekip, kuşun durumunu değerlendirip gerekli bakımı yaptı. İyileşme ve doğaya bırakılma: Sıcak havalardan bitkin düşen kukumav, DKMP ekibince iyileştirilme sürecine alındı. Kuşun tamamen sağlığına kavuşmasının ardından doğaya bırakılması planlanıyor.