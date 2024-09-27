Iğdır’da saadet zinciri yöntemiyle birçok kişiyi dolandırdığı ileri sürülen F.Y., İstanbul’da bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran 6 kişi, F.Y.’nin yönlendirmesiyle 'Pitrex' isimli bir siteye üye olduklarını ve bu saadet zinciri sistemine 97 bin 400 dolar para yatırdıklarını iddia etti.

Tuzla'da otelde yakalandı

Şikayetçilerden H.A. 55 bin dolar, T.A. 35 bin dolar, M.A.A. 3 bin 500 dolar, T.A. 2 bin dolar, S.C.A. bin 200 dolar ve M.Ç. 700 dolar verdiklerini, sistemin kapanmasıyla dolandırıldıklarını belirtti. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, polis F.Y.’nin 26 Eylül'de Iğdır’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gittiğini ve Tuzla'da bir otelde kaldığını tespit etti. Tuzla Asayiş Büro Amirliği ile irtibata geçen ekipler, F.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Iğdır'da bu saadet zinciri sistemine para yatıran en az 1000 kişinin mağdur olduğu iddia edilirken, soruşturma devam ediyor.