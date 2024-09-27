28 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 16.00’da Bluenergy Stadium’da gerçekleşecek olan Udinese - İnter maçı, hem taraftarlar hem de futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele olacak. İki takım arasındaki bu zorlu karşılaşmada, Hakan Çalhanoğlu'nun sahada olup olmayacağı ise gündemdeki en önemli soru işareti.

Maç detayları

Tarih: 28 Eylül 2024

Saat: 16:00

Kanal: S Sport Plus, S Sport 2

Stadyum: Bluenergy Stadium

Hakem: J. Sacchi

Yan Hakemler: L. Rossi, P. Capaldo

Takım eksiklikleri

Udinese

Gerard Deulofeu: Diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Lazaro: Aynı şekilde diz sakatlığı ile mücadele ediyor.

İnter

Tajon Buchanan: Bilek/ayak sakatlığı nedeniyle maça katılamayacak.

Hakan Çalhanoğlu'nun durumu

Maç öncesinde Hakan Çalhanoğlu'nun durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Takımın en önemli oyuncularından biri olan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı, İnter'in maçtaki performansını doğrudan etkileyecek. Taraftarlar, yıldız oyuncunun sahada olmasının takımın zaferine ne derece katkı sağlayacağını merakla bekliyor.