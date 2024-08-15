İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Ahmet Memiş, modern tıbbın en yenilikçi alanlarından biri olan Girişimsel Radyoloji hakkında bilgi verdi. Bu yöntem, cerrahi operasyonları neredeyse tamamen ortadan kaldırarak, yalnızca 1-1.5 mm’lik küçük deliklerden vücuda girilerek tedavi olanağı sunuyor.

Daha kısa sürede, ağrısız iyileşme

Prof. Dr. Memiş, Girişimsel Radyoloji'nin sağladığı avantajları şöyle özetliyor: “Bu yöntem sayesinde hastalar daha kısa sürede ve ağrısız bir şekilde iyileşebilir. İşlemler, genellikle ultrason, anjiografi, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans (MR) gibi görüntüleme araçları eşliğinde yapılır. Bu sayede büyük cerrahi operasyonlar yerine sadece küçük iğne delikleriyle işlem yapılır.”

Hasta hızla iyileşiyor

Prof. Dr. Memiş, yöntemin hızla iyileşme sağladığını belirtiyor: “Girişimsel Radyoloji, hastaya minimum zarar vererek, genellikle 1-2 gün içinde normal hayatına dönmesini sağlar. Bu yöntemle hastalar, neredeyse hiç ağrı hissetmeden ve ölüm riski olmadan tedavi olabilirler.”

Felç kalma riski ortadan kalkıyor

Girişimsel Radyoloji'nin bir diğer önemli avantajı ise akut inmelerde felç riskini ortadan kaldırma kapasitesidir. Prof. Dr. Memiş, bu konuda şu açıklamalarda bulundu: “Akut inmelerde, beyine giden atardamarlarda oluşan pıhtıları çıkararak, hastanın felç kalma riskini ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca, vücutta bulunan tüm damarlar üzerinde mikroskobik işlemler gerçekleştirebiliyoruz.”

Karaciğere zarar vermeden tedavi mümkün

Karaciğer hastalıkları ve tümörlerinin tedavisinde de önemli bir rol oynayan Girişimsel Radyoloji, sadece küçük deliklerden girilerek etkili tedavi yöntemleri sunuyor. Prof. Dr. Memiş, bu konuda şunları belirtiyor: “Karaciğer içi tümörlerde veya metastazlarda, küçük iğne delikleri aracılığıyla tümöre soğuk veya sıcak uygulamalar yaparak, karaciğere zarar vermeden tedavi edebiliyoruz.”