Ihlamur Fiyatlarında Büyük Artış Kilosu 2 Bin 500 Tl’ye Dayandı!

Havaların soğumasıyla birlikte ıhlamura olan talep arttı. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan ıhlamurun fiyatı, bu yıl beklenmedik şekilde yükseldi. 2023 yılında kilosu 600 TL olan ıhlamur, 2024 yılında 2.500 TL'den satılmaya başlandı.

Ihlamurun fiyatındaki artış ve azalan stoklar

Piyasada ıhlamurun azalması, fiyatların bu denli yükselmesinin başlıca nedeni olarak gösteriliyor. Aktarlar, soğuk havaların etkisiyle ıhlamura olan talebin devam ettiğini belirtirken, ıhlamurun fiyatlarının yüksek olmasına rağmen vatandaşların 50 gram ve 100 gramlık paketlere rağbet gösterdiğini ifade etti. Bu yıl ıhlamurun kilosu, çeşidine göre 1.500 TL ile 2.500 TL arasında değişiyor.

Ihlamurun yanında diğer kış çaylarına ilgi arttı

Ihlamurun fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar, daha uygun fiyatlı kış çaylarına yönelmeye başladı. Hatmi çiçeği, karabaş, yasemin, adaçayı, papatya ve melisa gibi bitki çaylarına olan talep arttı. Aktarlarda en çok satılan çaylardan biri ise 100 gramı 30 TL'den satılan adaçayı. Fiyatların yüksekliği, vatandaşları bütçelerine göre az miktarda alım yapmaya yönlendiriyor.

Diğer kış çayı fiyatları

Adaçayı: Kilosu 300 TL

Karabaş: Kilosu 600 TL

Kuşburnu: Kilosu 250 TL

Papatya: Kilosu 600 TL

Yasemin: Kilosu 850 TL

Hatmi çiçeği: Kilosu 600 TL