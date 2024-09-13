7 hafta boyunca gerileyen faiz oranları, yüzde 77,9'dan yüzde 72,2'ye indi. Aynı dönemde mevduat ve ticari kredi faizlerinde ise daha ılımlı bir seyir gözlemlendi.

Bankacılık sektöründe mevduat ve faiz oranları

TCMB’nin açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, Türkiye’de bankacılık sektörünün toplam mevduatı 29 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 1,9 milyar lira azalarak 17 trilyon 955,4 milyar liraya geriledi. 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi yüzde 59,3, ticari kredi faizi ise yüzde 59,7 olarak kaydedildi.

İhtiyaç kredisi faizlerindeki düşüş

Özellikle tüketicileri yakından ilgilendiren ihtiyaç kredisi faiz oranlarında önemli bir düşüş yaşandı. Son 7 haftada 5,7 puan düşen faiz oranları, yüzde 77,9’dan yüzde 72,2’ye geriledi. Bu düşüş, ekonomik koşulların etkisiyle kredi kullanmak isteyen bireyler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Mevduat ve kredi hacimlerinde değişim

TL cinsinden mevduatlar, 29 Ağustos itibarıyla yüzde 0,29 azalışla 10 trilyon 608 milyar liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduatlar ise yüzde 0,15 düşüşle 6 trilyon 556 milyar liraya geriledi. Aynı dönemde taksitli ticari kredilerde yüzde 0,99, kredi kartı bakiyelerinde ise yüzde 2,31 artış görüldü. Bankaların toplam kredi hacmi ise 14 trilyon 120 milyar liraya yükseldi.

Kredilerde ve kredi kartı bakiyelerinde artış

Bankacılık sektöründe tüketici kredileri yüzde 0,86 artışla 1 trilyon 706 milyar liraya ulaştı. Taksitli ticari kredilerde yüzde 0,99 artış gözlenirken, kredi kartı bakiyeleri yüzde 2,31 artarak 2 trilyon 59 milyar liraya çıktı. Konut ve taşıt kredileri de benzer şekilde yükseliş kaydetti.