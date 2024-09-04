Bugünkü Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un büyük dedesi Abdullah bin Suud, 1820 yılında Osmanlı padişahı II. Mahmud döneminde devlete isyan etti. Mekke ve Medine'yi ateşe veren Suud, on binlerce masumu öldürdü ve din büyüklerinin mezarlarını yerle bir etti.

Mısır'dan yardım

II. Mahmud, Abdullah bin Suud'un estirdiği terör karşısında çaresiz kaldı ve Mısır'dan yardım istedi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa, Arap Yarımadası'na gönderilerek Suud'u yakaladı ve İstanbul'a gönderildi.

İstanbul'daki yargılama ve idam

Abdullah bin Suud, İstanbul'a getirildiğinde halk tarafından bayramla karşılandı. Üç gün süren sorgunun ardından, 27 Şubat 1820'de, Sultan Mahmud'un huzurunda idam edildi. Cevdet Paşa, Abdullah bin Suud'un İstanbul'a getirilişini ve idamını detaylı bir şekilde kaydetmiştir.

Tarihi kaynaklar ve bilgi

Bu ilginç hadiseyi, tarihçi Murat Bardakçı'nın köşe yazısında ve Ilber Ortaylı'nın katıldığı bir programda öğrendik. Cevdet Paşa'nın "Tarih-i Cevdet"inin 11. cildinin 15. sayfası, Abdullah bin Suud'un İstanbul'daki yargılanması ve idamına dair kapsamlı bilgiler sunmaktadır.