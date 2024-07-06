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Şampiyonanın açılış müsabakasında Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Tecrübeli başpehlivan Osman Aynur, "rakiplerini" de Kırkpınar'a hazırlıyor

Tecrübeli başpehlivan Osman Aynur, "rakiplerini" de Kırkpınar'a hazırlıyor

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Hollanda, Almanya, Çin, Hong Kong, Katalonya, Tayvan, Yeni Zelanda, Malezya, Avustralya ve Hindistan katıldı.

ANTALYA (AA) - Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından düzenlenen 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı.

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