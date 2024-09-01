İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, akşam saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde yağışların etkisini artıracağını, yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceğini açıkladı.

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde serin ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. AKOM açıklamasında gün boyu aralıklarla bölgesel olarak görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinden (22.00) itibaren il geneline yayılarak etkisini artıracağını, Pazartesi öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde (30-60 kg/m2) etkili olmaya devam edeceğini duyurdu.

Öte yandan, gün içinde görülmesi beklenen bölgesel yağışların 30-60 dakika süre ile kuvvetli yağış bırakacağı, beraberinde kısa süreli su baskını, göllenme gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada ayrıca, pazartesi öğle saatlerine kadar görülecek kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Ankara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de de sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği ise bugün akşam saatlerinde kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Başkentte beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, gök gürültülü sağanağın, öğleden sonra ve akşam Batı Karadeniz'in Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı ili çevreleri ile Bartın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'deki gök gürültülü sağanağın da Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

İç Ege ve Göller Yöresi'nde ise öğleden sonra ve akşam, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri ile Eskişehir'in güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.