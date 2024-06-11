İzmir ve Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan dokuz şüpheliden ikisi sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer yedi şüpheli ise serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, haklarında örgüt üyelerinin hangi tarafta olduklarını beyan eden, ByLock kullanıcısı ve ByLock içeriklerinde adları geçen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

İzmir ve Balıkesir'de şüphelilerin adreslerine, 6 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda dokuz şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Yedi şüpheli ise serbest bırakıldı.