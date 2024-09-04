Adana’da içkili olarak kullandığı otomobille önündeki otomobile çarpıp iki kişinin ölümüne neden olan Selçuk Beksarı (35), tutuklu yargılandığı davada, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliyesine karar verildi. Beksarı, mahkemede "Öndeki aracın arka lambaları kısık yandığı için fark edememiş olabilirim. İçtiğim içkinin etkisi azaldığı için direksiyona geçmiştim" diye ifade verdi.

Selçuk Beksarı hakkında Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma’ suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Beksarı, ölenlerin yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Bilirkişi raporuna göre, kazada asli ve tam kusurlu olan Beksarı, “Ölenlere Allah rahmet eylesin. Olay günü arkadaşımla birlikte sol şeritte seyir halindeyken nasıl oldu birden önümde giden aracı fark ettim. Hemen frene bastım ama çarpmayı engelleyemedim. Hızım çok yüksek değildi diye hatırlıyorum. 80-90 kilometre hızla gidiyordum. 100'ün üzerinde hızım yoktu. Öndeki aracın arka lambaları kısık yandığı için fark edememiş olabilirim. İçtiğim içkinin etkisi azaldığı için direksiyona geçmiştim. Ölüm olduğu söylenince kendimi tam ifade edemedim. Olayın şokundaydım. Saat 20.00-21.00’de köprünün ışıkları yanmıyordu. Sadece süs ışıkları yanıyordu. Bu olanlar için çok üzgünüm. Böyle bir sonuç olduğu için içim parçalanıyor. Kaza anı öncesi ön konsoldaki telefon düştüğü için onu almaya çalışıyordum. Gözüm yoldaydı. Arabam otomatik vitesli arabadır. Hatırladığım kadarıyla telefonumu sağ elimle almaya çalıştım. Kaza nasıl oldu, birden oldu” dedi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları sanıktan şikâyetçi olup en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Selçuk Beksarı’yı ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Adana’nın Çukurova ilçesinde 11 Ağustos 2023'te Selçuk Beksarı yönetimindeki 01 BK 559 plakalı otomobil, Mehmet Güllüler idaresindeki 01 AOD 24 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Mehmet Güllüler kaza yerinde, Sami İşbulan ise kaldırıldığı hastanede 27 Eylül’de yaşamını yitirdi.

2,03 promil alkollü çıkan sürücü Selçuk Beksarı olayın ardından tutuklanmıştı.