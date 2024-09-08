Emin Çapa'dan İzmir’e Yenilikçi Endüstriler Çağrısı

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında düzenlenen "TechTalks" etkinliğinin son konuğu, gazeteci ve televizyoncu Emin Çapa oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, geleceğin dünyası, yapay zeka ve İzmir'in potansiyeli ele alındı. Emin Çapa, İzmir’in yenilikçi endüstriler konusunda önemli bir merkez haline gelebileceğini savunarak, bu doğrultuda stratejik adımların atılması gerektiğini belirtti.

“Bilim ve akıl olmadan yapılan işin değeri yok”

Emin Çapa, yeni bir dünyanın inşa edildiğini vurgularken, genç nesillere yönelik önemli uyarılarda bulundu: "İçine bilim ve akıl sokmadığınız hiçbir işi yapmayın. Artık bilinen anlamda insanlığın sonuna yaklaşıyoruz. Fiziksel olarak insanın yerini, öğrenen makineler ve yapay zeka alıyor." Çapa, bilime dayalı ve inovatif işler yapmanın önemine dikkat çekti ve gelecek nesillere bırakılacak en önemli mirasın akıl ve bilim olduğunu belirtti.

“Yapay zeka kritik eşiği aştı”

Çapa, konuşmasında yapay zekanın artık çok ileri bir seviyeye ulaştığını dile getirdi. "Yapay zeka, beklenenin çok ötesinde bir hızla gelişiyor. 2070’te beklenen seviyelere şimdiden ulaştık ve süper zeka dönemine doğru ilerliyoruz." Bu hızlı gelişimin, zihinleri işgal ettiğini söyleyen Çapa, artık sadece toprakların değil, zihinlerin ele geçirildiği bir döneme girildiğini ifade etti.

“İzmir yenilikçi endüstrilerin merkezi olmalı”

Çapa, İzmir'in gelecekte Türkiye'nin yenilikçi endüstriler merkezi olabileceğine dair görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: "İzmir, sanayiye ya da klasik sektörlere yönelmek yerine, yenilikçi endüstrilere odaklanmalı. Bu şehri teknoloji ve inovasyon merkezi olarak görmek istiyorum. İngiltere’de bu alanda bir bakanlık bile var. İzmir, bu potansiyele sahip."

İzmir'in coğrafi ve kültürel yapısının, inovasyon ve teknolojiye dayalı sektörlerde lider olabileceğini belirten Çapa, bu doğrultuda yapılan çalışmalara destek verilmesi gerektiğini söyledi.