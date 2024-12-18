Türkiye'de asgari ücret tartışmaları devam ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, 2025 yılı için yapılacak zammın oranını açıkladı. Yılmaz, yüzde 35'lik bir artış beklentisi içinde olduğunu ifade etti.

2024 yılı için belirlenen 17 bin 2 liralık asgari ücret, yıl boyunca sabit kaldı. Ancak, 2025 yılı için yapılacak artışa dair beklentiler yükselmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında ilk iki toplantısını gerçekleştirdi, fakat henüz herhangi bir rakam açıklanmadı. 19 Aralık’ta yapılacak üçüncü toplantıda, tarafların asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda bir anlaşmaya varması bekleniyor.

Hükümet ve patronlardan açıklamalar

Aralık ayında yapılan toplantılarda hükümet ve patronlar tarafından sıkça açıklamalar yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammının gelecek hafta netleşeceğini ifade etti. Bakan, "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz. Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

2025 asgari ücreti için tahmin

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, Sözcü TV'de asgari ücrete yapılacak zam beklentisini açıkladı. Yılmaz, Kamuoyunun yüzde 25'lere hazırlandığını belirten Yılmaz, kendi tahmini olarak yüzde 35 oranını verdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, asgari ücretin artırılmasında enflasyon oranı ve refah payının göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücrette 3. Toplantısına girilecek olmasına rağmen hâlâ rakam telaffuz edilmemesini eleştiren Yılmaz, şunları söyledi:

“Olması gereken, gerçekleşen enflasyon yani yüzde 44 üzerine ve bunun üzerine bir refah payı verilmesi şeklinde olabilir. Peki ne olacak? Olması gereken, gerçekleşen enflasyon oranı yani yüzde 44 üzerine, bir refah payı eklenmesi olmalıdır. Benim tahminim, artışın yüzde 30 ila yüzde 40 arasında olacağı yönünde. Bu nedenle yüzde 35’lik bir artış bekliyorum.”