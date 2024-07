Marvel hayranlarının sabırsızlıkla beklediği iki yeni Avengers filmi için çıkış tarihleri nihayet duyuruldu. Marvel Sinematik Evreni (MCU), San Diego Comic Con 2024 etkinliğinde yaptığı açıklamada, Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars filmlerinin çıkış tarihlerini resmen açıkladı.

Marvel'ın açıkladığı tarihlere göre, Avengers: Doomsday 2026 yılının Mayıs ayında, Avengers: Secret Wars ise 2027 yılının Mayıs ayında sinemaseverlerle buluşacak. Bu iki büyük yapım, MCU'nun geleceği için önemli dönüm noktaları olacak.

Avengers: Doomsday, Doctor Doom ve Fantastik Dörtlü'nün hikayesini merkezine alacak. Bu filmde, Marvel evreninin en büyük düşmanlarından biri olan Doctor Doom'un gücünü ve tehdidini daha yakından tanıyacağız. Fantastik Dörtlü’nün en büyük düşmanı olarak bilinen Doctor Doom, Iron Man, Spider-Man, Hulk ve Silver Surfer gibi birçok karaktere karşı düşmanlık beslemesiyle tanınıyor. Bu durum, Avengers: Doomsday filminde izleyicilere büyük bir çatışmanın ipuçlarını veriyor.

Avengers: Secret Wars ise, kahramanların ve kötü adamların Battleworld adlı bir gezegende savaşmak için taşındığı orijinal Secret Wars çizgi romanlarından ilham alacak. Bu destansı hikaye, Marvel evrenindeki birçok karakteri bir araya getirecek ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

San Diego Comic Con 2024'te yapılan duyurular arasında en dikkat çekici olanı, Robert Downey Jr.’ın Marvel evrenine geri dönmesi oldu. Ancak bu dönüş, Iron Man olarak değil, Doctor Doom karakteriyle gerçekleşecek. Bu sürpriz duyuru, birçok hayranı şaşırtırken, bazıları tarafından da heyecanla karşılandı. Fantastik Dörtlü'nün en büyük düşmanı olarak bilinen Doctor Doom karakteriyle Downey Jr.'ın performansı merakla bekleniyor.

Yeni Avengers filmleri için yapılan duyurular, birçok hayran tarafından olumlu karşılanırken, bazı eleştiriler de geldi. Robert Downey Jr.'ın geri dönüşü konusunda, bazı hayranlar "RDJ miadını doldurdu, başka aktörlerin parlama şansı ellerinden çalınıyor" şeklinde düşünceler dile getirdi. Ayrıca, filmlerin çıkış tarihlerinin uzak olması, birçok insanın en yakın film için 2 yıl beklemek istemediği yönünde eleştiriler alıyor.

