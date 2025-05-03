Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni hakim ve savcı yardımcılarının atandığını açıkladı. 991 adaydan oluşan ikinci dönem kadro, 13-15 Mayıs tarihlerinde görevlerine başlayacak.

Yeni sistemle ikinci dönem atamalar tamamlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin ikinci döneminde atama sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Tunç, yeni sistemin Türk yargısında mesleğe hazırlığı daha etkin ve güçlü kıldığını belirterek, "Sınavlarda başarılı olan ikinci dönem hakim ve savcı yardımcılarının atamalarını gerçekleştirdik" dedi.

"Donanımlı yargı mensupları yetiştirilecek"

Bakan Tunç açıklamasında, üç yıllık eğitim süreciyle birlikte hakimlik ve savcılığa geçişin artık daha sağlam temellere dayandığını vurguladı:

"1 yılı Türkiye Adalet Akademisi'nde, 2 yılı ise tecrübeli yargı mensuplarının yanında usta-çırak ilişkisiyle geçirilecek. Böylece teorik bilgiyle sınırlı kalmayan, pratiğe hâkim, deneyimli yargı mensupları yetişecek."

Tunç, ataması yapılan tüm adaylara eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

991 adayın ataması yapıldı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplam 991 hakim ve savcı yardımcısının ataması gerçekleştirildi.

Atama sürecine dair ayrıntılar şöyle:

Adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı: Yazılı ve sözlü sınavda başarı sağlayan 850 adaydan 842'sinin ataması tamamlandı. Bu kişilerden 774'ü açıktan, 68'i ise naklen görevlendirildi.

Avukatlıktan geçiş: Sınavı kazanan 100 adaydan 99'unun ataması yapıldı.

İdari yargı hakim yardımcılığı: 50 adayın tamamı atandı. Bu grubun 46'sı açıktan, 4'ü naklen atandı.

Güvenlik ve arşiv araştırmaları ile askerlik görevleri nedeniyle bazı adayların işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

Göreve başlama tarihi belli oldu

Ataması tamamlanan hakim ve savcı yardımcıları, görevlerine 13-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında başlayacak.

Başlayış işlemleri Ankara Adliyesi ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.