İkinci el otomobilde satış hızı rekoru Fiat'ta! Mayıs ayında Türkiye'nin ikinci el çevrimiçi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 160 bin 811 adet olarak gerçekleşti. Ancak Fiat marka araçlar, ortalama 41 günde satılarak pazar ortalamasının 7 gün önünde yer aldı.

İlan sayısı artarken satışlar düştü

Geçen ay çevrimiçi platformlarda yayınlanan ikinci el araç ilanı sayısı bir önceki aya göre yüzde 17 artışla 411 bin 203'e ulaştı. Ancak satış rakamları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüş gösterdi.

Dizel araçlar liderliğini koruyor

Mayıs ayında en çok satılan araç türü dizel olurken, onu benzinli ve otogazlı araçlar takip etti. Elektrikli araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 artışla 1326 adede ulaştı.

Mercedes ve BMW en yavaş satılanlar

Fiat'ın hız rekoru kırdığı ikinci el pazarında, Mercedes-Benz ve BMW markalı otomobiller ortalama 60 günde satılarak en yavaş satılan araçlar oldu.

Veriler 40 binden fazla kurumdan toplandı

Indicata'nın hazırladığı rapor, Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web sitelerinin verilerine dayanıyor. Bireysel araç ilanları rapora dahil edilmedi.