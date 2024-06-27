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İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

"Belge ve Fotoğraflarla Osmanlı Döneminde Makedonya" sergisi İstanbul'da açıldı

"Belge ve Fotoğraflarla Osmanlı Döneminde Makedonya" sergisi İstanbul'da açıldı

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