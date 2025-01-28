Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, 8. ve son hafta maçları yarın oynanacak. Bu yıl ilk kez uygulanan yeni lig formatında, kritik karşılaşmalarla grup aşaması tamamlanacak.

Yeni formatın detayları

Yeni formatta, lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9. ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler play-off oynayarak son 16’ya kalma şansı elde edecek. Bu heyecan dolu eşleşmelerin belirlenmesi, yarınki karşılaşmaların sonuçlarına bağlı olacak.

Tüm maçlar aynı anda başlayacak

Şampiyonlar Ligi’nin 8. hafta karşılaşmaları yarın TSİ 23.00’te başlayacak. Futbolseverler, bu kritik maçlarla birlikte turnuvanın bir üst turunda mücadele edecek takımları öğrenecek. Her maçın sonucu, gruptaki sıralamaları ve play-off eşleşmelerini doğrudan etkileyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta programı şu şekilde:

Aston Villa - Celtic

Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk

Bayer Leverkusen - Sparta Prag

Barcelona - Atalanta

Bayern Münih - Slovan Bratislava

Brest - Real Madrid

Dinamo Zagreb - Milan

Girona - Arsenal

Inter - Monaco

Juventus - Benfica

Lille - Feyenoord

Manchester City - Club Brugge

PSV - Liverpool

Salzburg - Atletico Madrid

Sporting Lizbon - Bologna

Sturm Graz - Leipzig

Stutgart - Paris Saint-Germain

Young Boys - Kızılyıldız