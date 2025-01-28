Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, 8. ve son hafta maçları yarın oynanacak. Bu yıl ilk kez uygulanan yeni lig formatında, kritik karşılaşmalarla grup aşaması tamamlanacak.
Yeni formatın detayları
Yeni formatta, lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9. ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler play-off oynayarak son 16’ya kalma şansı elde edecek. Bu heyecan dolu eşleşmelerin belirlenmesi, yarınki karşılaşmaların sonuçlarına bağlı olacak.
Tüm maçlar aynı anda başlayacak
Şampiyonlar Ligi’nin 8. hafta karşılaşmaları yarın TSİ 23.00’te başlayacak. Futbolseverler, bu kritik maçlarla birlikte turnuvanın bir üst turunda mücadele edecek takımları öğrenecek. Her maçın sonucu, gruptaki sıralamaları ve play-off eşleşmelerini doğrudan etkileyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta programı şu şekilde:
Aston Villa - Celtic
Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk
Bayer Leverkusen - Sparta Prag
Barcelona - Atalanta
Bayern Münih - Slovan Bratislava
Brest - Real Madrid
Dinamo Zagreb - Milan
Girona - Arsenal
Inter - Monaco
Juventus - Benfica
Lille - Feyenoord
Manchester City - Club Brugge
PSV - Liverpool
Salzburg - Atletico Madrid
Sporting Lizbon - Bologna
Sturm Graz - Leipzig
Stutgart - Paris Saint-Germain
Young Boys - Kızılyıldız