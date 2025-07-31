Karşıyaka Belediyesi, ilçenin tarihsel ve kültürel belleğini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla “Karşıyaka Kültür ve Turizm Rotası” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında iki gün sürecek ‘Karşıyaka Tanıtım Stratejisi için Yerel Katılım Çalıştayı’ başladı.

Katılımcılar yerel değerleri tartıştı

Çalıştayın ilk gününde Karşıyaka’daki esnaflar, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. ‘Karşıyaka’nın Hikâyeleri ve Deneyimleri’ ile ‘Karşıyaka’nın Kimliği ve Turizme Yaklaşımı’ başlıklı oturumlarda kentin tanıtıma değer hikâyeleri, özgün yönleri, ziyaretçi profilleri ve turizmin bölgedeki etkileri ele alındı.

Uzmanlar ikinci gün görüşlerini paylaşacak

Çalıştayın ikinci gününde alanında uzman Karşıyakalılar görüşlerini paylaştı. Bu katkılarla tanıtım stratejisinin kentin kimliğine uygun, sürdürülebilir ve katılımcı bir temelde şekillenmesi hedeflendi.

Başkan Ünsal geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşıyacaklarını söyledi

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çalıştayın açılış konuşmasında, projenin ilçenin kültürel hafızasını yaşatmayı ve Karşıyaka’yı açık hava kültür galerisine dönüştürmeyi amaçladığını belirtti. Ünsal, “Geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşıyan bir rota oluşturacağız. Bu çalıştay kentimizin kültürel vizyonuna yön verecek” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) destekli proje ile ilçenin kültürel mirasını koruma ve tanıtma çalışmalarını sürdürüyor.