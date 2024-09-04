Küresel iklim anlaşmaları, çevresel projeler ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda adımlar atan Türkiye, bu alanda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırlanıyor. Peki Türkiye’nin mevcut durumu nedir ve gelecekte iklim krizi ile mücadelede nasıl bir rol oynayacak?

Türkiye’nin iklim krizine karşı attığı adımlar

Türkiye, 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’na taraf olarak küresel ısınma ile mücadelede uluslararası topluluğa katıldı. Ancak, anlaşmanın onaylanması 2021 yılına kadar gecikti. Türkiye, Paris Anlaşması'nı onaylayarak 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini benimsedi. Bu hedef doğrultusunda, yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği projeleri ve sanayi sektöründe yeşil dönüşüm adımları atılmaya başlandı.

Türkiye, enerji üretiminde fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor. 2023 itibarıyla, toplam enerji üretiminin yaklaşık yüzde 50’si yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarına olan yatırımlar, Türkiye’nin karbon ayak izini azaltma çabalarında önemli bir rol oynuyor. Özellikle Konya Karapınar’da kurulan Güneş Enerjisi Santrali gibi projeler, Türkiye’nin enerji dönüşümünde öncü adımlar olarak öne çıkıyor.

Enerji verimliliği, Türkiye’nin iklim krizine karşı en önemli stratejilerinden biri. Sanayi, tarım ve inşaat sektörlerinde enerji verimliliğini artıracak projeler geliştiriliyor. Özellikle yeşil binalar ve akıllı şehir projeleri, enerji tüketimini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği teşvik ediyor. Türkiye’nin büyük şehirlerinde yapılan yeni konut ve iş yerleri projelerinde LEED ve BREEAM sertifikaları gibi uluslararası yeşil bina standartları benimseniyor.

İklim krizine karşı gelecek planları

Türkiye, 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmek için bir dizi stratejik plan ve eylem planı hazırlıyor. Bu süreçte, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, sanayi ve ulaştırma sektörlerinin karbonsuzlaştırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi temel alanlara odaklanılacak.

Türkiye, özellikle enerji yoğun sanayi sektörlerinde karbon salınımını azaltmak için yeni teknolojilere yatırım yapıyor. Demir-çelik, çimento ve kimya gibi yüksek emisyonlu sektörlerde enerji verimliliğini artırmak için inovatif çözümler geliştiriliyor. Ayrıca, ulaşım sektöründe elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi, karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli bir rol oynayacak. Türkiye’nin 2030 yılına kadar elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırma hedefi, bu alandaki önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Ormanlar, karbon yutakları olarak iklim krizine karşı önemli bir savunma hattı oluşturuyor. Türkiye, ormanlık alanların artırılması ve ağaçlandırma projeleri ile karbon emisyonlarını dengelemeye çalışıyor. Son yıllarda başlatılan Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında milyonlarca fidan dikildi. 2030’a kadar orman varlığının artırılması ve bozulmuş ekosistemlerin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

İklim değişikliği, tarım ve gıda güvenliği üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor. Türkiye, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve su kaynaklarının korunması için çeşitli projeler geliştiriyor. Akıllı tarım teknolojileri, su tasarrufu sağlayan sulama yöntemleri ve organik tarım teşvikleri, bu alanda atılan önemli adımlar arasında. Ayrıca, çiftçilere yönelik eğitim programları ve teşvikler ile sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Uluslararası işbirlikleri ve Türkiye’nin küresel rolü

İklim krizine karşı mücadelede uluslararası işbirlikleri büyük önem taşıyor. Türkiye, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında karbon salınımlarını azaltmaya yönelik projelere destek veriyor ve bu süreçte AB ile uyumlu politikalar geliştiriyor. Türkiye’nin bu konudaki taahhütleri, uluslararası arenada daha güçlü bir pozisyon almasını sağlıyor.

İklim krizine karşı mücadelede finansman kaynakları da büyük önem taşıyor. Türkiye, yeşil dönüşüm projelerini finanse etmek için uluslararası fonlardan yararlanıyor. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi kuruluşlardan alınan desteklerle, sürdürülebilir kalkınma projeleri finanse ediliyor. Özellikle yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilir tarım alanlarındaki projeler, bu finansmanlarla hayata geçiriliyor.