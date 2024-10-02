Adıyaman Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Sönmez liderliğindeki araştırma ekibi, Batı Antarktika’da yeni bir canlı türü keşfetti. Ekipte Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süphan Karaytuğ, Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serdar Sak ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu da bulunuyor.

Kopepod türü: Harpacticus tae

Batı Antarktika’daki üç adada yapılan detaylı incelemeler sonucunda, oldukça eski bir evrimsel tarihe sahip olan yeni bir Kopepod türü olan Harpacticus tae keşfedildi. Bu tür, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Türk Antarktik Seferi çerçevesinde toplanan örneklerle tanımlandı.

Bilim dünyasına önemli katkı

TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin sonuçları, uluslararası saygın dergilerden Polar Biology’de yayımlandı. Harpacticus tae adı, “Turkish Antarctic Expedition”ın kısaltması olarak seçilerek, Türkiye’nin Antarktika’daki bilimsel faaliyetlerine atıfta bulunuyor. Antarktika’nın bentik habitatından tanımlanan bu türün, birincil tüketici olarak ekosistemde önemli bir rol üstlendiği düşünülüyor.