Uşak'ta açılan özel bir restoran, AK Parti ve CHP milletvekillerini aynı çatı altında buluşturdu. İktidar ve muhalefet, açılışta umut dolu mesajlar verdi.

Siyasetin birleştirici gücü

Uşak’ta düzenlenen restoran açılışına, AK Parti Milletvekili Dr. İsmail Güneş ve CHP Milletvekili Dr. Ali Karaoba katıldı. İki milletvekilinin birlikte gerçekleştirdiği açılış, ülke siyaseti açısından dikkat çekerken, konuşmalarındaki karşılıklı güzel dilekler topluma umut aşıladı. Açılış, dualar eşliğinde seçkin davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Birlik mesajları ve ikramlar

Açılış töreninde milletvekilleri, toplumsal barış ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından davetlilere çeşitli ikramlar sunuldu. Etkinlik, siyasetin farklı görüşleri bir araya getirebileceğinin güzel bir örneği olarak hafızalara kazındı.